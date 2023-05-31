Александр Новак провёл заседание совета директоров "Кавказ.РФ"

В Москве под председательством вице-премьера Александра Новака состоялось заседание совета директоров единого института развития СКФО. Об основных результатах деятельности «Кавказ.РФ» в 2022 году перед членами совета директоров отчитался генеральный директор компании Андрей Юмшанов.



В числе основных итогов работы «Кавказ.РФ» – подготовка к передаче частному инвестору курорта «Архыз», утверждение и начало реализации стратегии развития общества до 2030 года. За год было построено и сдано семь объектов туристической инфраструктуры, а объём портфеля инвестиционных проектов увеличился в 10 раз. Компания приступила к масштабной модернизации курорта «Эльбрус», начала строительство инфраструктуры горнолыжного курорта «Мамисон», продолжила развивать горный курорт «Ведучи».

«Год был непростой, но институт развития в целом выполнил поставленные государством задачи. Много работы ещё предстоит, и важно сохранять набранный темп, чтобы жители СКФО, инвесторы и гости смогли в режиме реального времени ощущать инфраструктурные изменения, потепление инвестиционного климата», – подчеркнул председатель совета директоров «Кавказ.РФ», вице-премьер Александр Новак.

За 2022 год институту развития удалось взять в работу восемь новых проектов на 100 млрд рублей. При этом изменилась структура инвестпортфеля – помимо сферы АПК появилось больше промышленных и туристических проектов. Совокупно их реализация позволит создать в регионах СКФО свыше 2 тыс. рабочих мест и обеспечить поступление налогов на 43 млрд рублей.



Из 10 уже профинансированных ранее проектов восемь прошли операционную стадию. Их реализация обеспечивает рост эффективности государственных вложений. На сегодня соотношение бюджетных и внебюджетных инвестиций составляет 1:2, к концу 2023 года ожидается показатель 1:4.

«Несмотря на агрессивную санкционную политику, период экономической нестабильности, болезненный уход с рынка европейских поставщиков оборудования, компания не сбавила темпы, продолжила формировать точки роста экономики Северного Кавказа, не остановила ни один проект», – отметил в своём докладе Андрей Юмшанов.

В соответствии со стратегией развития «Кавказ.РФ» до 2030 года в числе общесистемных задач компании – интегрирование мер поддержки бизнеса и улучшение инвестиционного климата Северного Кавказа, реализация программ жилищно-коммунального комплекса, работа со студентами и молодёжью, формирование и продвижение положительного имиджа макрорегиона.



Совет директоров «Кавказ.РФ» – управляющий орган компании, который осуществляет стратегическое управление обществом и контроль действий менеджмента. В состав совета директоров «Кавказ.РФ» входят вице-премьер Александр Новак, Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, заместитель Министра экономического развития Сергей Назаров, первый заместитель Министра энергетики Павел Сорокин, первый заместитель Министра финансов Леонид Горнин, заместитель полпреда Президента России в СКФО Владимир Надыкто, исполнительный директор «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев, заместитель председателя «ВЭБ.РФ» Даниил Алгульян, первый заместитель генерального директора РФПИ Анатолий Браверман, советник при ректорате МГИМО Зарина Догузова.