В текущем году специалисты «Россети Московский регион» планируют повысить качество и надежность электроснабжения в 12 населенных пунктах Раменского городского округа.

Для этого в план работ включен ремонт 32 трансформаторных подстанции в деревнях: Денежниково, Тимонино, Б. Ивановское, Малахово, Рыболово, Степановское, Соломыково, Юрово и др.

Также в рамках ремонтной программы от древесно-кустарниковой растительности планируется расчистить свыше 62 га просек ЛЭП 0,4/6/10 кВ. Специалисты Раменского района электрических сетей проведут замену выработавших эксплуатационный ресурс 72 опор ЛЭП 0,4/10 кВ и замену 5,5 км неизолированного провода на самонесущий изолированный, обладающий улучшенными техническими характеристиками по надежности и безопасности.

За первые месяцы текущего года построены и реконструированы в рамках договоров технологического присоединения 46 трансформаторных подстанций общей мощностью порядка 10 МВА. Также специалисты Раменского электросетевого района установили два вольтодобавочных трансформатора (ВДТ) на воздушных линиях 0,4 кВ в местах, соответствующих оптимальному их расположению для автоматического регулирования уровня напряжения в сети. Применение ВДТ расширяет технические возможности по увеличению пропускной способности сетей, их адаптации к изменениям электрических нагрузок при высоком уровне надежности электроснабжения и обеспечения качества электроэнергии у потребителей. Благодаря проведенным работам повысилось качество электроснабжения потребителей, проживающих в д. Какузево Чулковского с.п. Раменского г.о.

В ходе реализации ремонтной программы 2023 года будут учтены итоги осмотров оборудования. В первую очередь ремонт энергооборудования планируется в г. Бронницы и населенных пунктах Чулковского и Софьинского сельских поселений.

Главная цель проводимых мероприятий – обеспечение надежной и безопасной эксплуатации электросетевого комплекса и повышение надежности и качества электроснабжения потребителей.