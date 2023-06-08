В Новгородской области отремонтируют мост через Мологу

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста через реку Мологу на федеральной трассе А-122 «Устюжна-Валдай» в районе города Пестово.

Молога – одна из самых красивых и чистых рек средней полосы России. Она протекает по Тверской, Новгородской и Вологодской областям, и её общая протяженность составляет 456 км. По реке ходят малые суда, а впадает она в Рыбинское водохранилище. Главная её ценность – огромное количество пресной чистой воды, удовлетворяющей потребности населения, промышленности и сельского хозяйства. На берегах реки стоят древние города, интересные своими памятниками старины, образцами каменного и деревянного зодчества. Археологи приезжают на раскопки в курганы и городища, некоторые из них датируются III-IV веками н.э.

Город Пестово расположился на двух берегах реки, и на его территории через Мологу переброшено два моста – железнодорожный и для автомобильного транспорта. Эти объекты капитального строительства – единственные варианты проезда через водное препятствие на десятки километров вокруг.

Шоссейный мост протяжённостью около 200 м ввели в эксплуатацию в 1964 году, и за последние несколько лет назрела острая необходимость в масштабном ремонте и расширении габаритов проезда. С конца 2021 года на переправе из-за серьезных дефектов в конструкциях действуют ограничения проезда из-за снижения грузоподъемности сооружения – по нему могут передвигаться только те машины, масса которых не превышает 12 тонн, а нагрузка на одну ось – не более 7 тонн. Вопреки запретам многотонные большегрузы продолжают использовать мост и создают серьёзную угрозу его сохранности. Движение по переправе организовано в реверсивном режиме со светофорным регулированием, скорость ограничена до 20 км/ч, дистанция между автомобилями должна составлять не менее 60 метров.

Для жителей и туристов Новгородской области капитальный ремонт моста – это долгожданное событие. Сооружение обеспечит круглогодичную устойчивую транспортную связь с правобережной частью города Пестово и близлежащими населенными пунктами.

Для того, чтобы восстановить транспортные характеристики искусственного сооружения в рамках проектных решений запланирован капитальный ремонт объекта с устройством нового пролетного строения и опор.

«Для повышения безопасности, а также доступности объекта транспортной инфраструктуры для маломобильных групп населения в населенном пункте предусмотрено уширение тротуаров в направлении движения основных потоков пешеходов, также будет установлено стационарное наружное освещение», – сообщает эксперт проекта Главгосэкспертизы России Максим Котов.

На период строительно-монтажных работ рядом построят временную объездную переправу из сборных металлических инвентарных конструкций с асфальтобетонным покрытием.

Застройщик – Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Ордена Ленина «Москва-Санкт-Петербург» Федерального дорожного агентства».

Генпроектировщик – ООО «Уралгеопроект».