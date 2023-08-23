 

Кабель четырех стихий. Завод "Иркутсккабель" и сила инфраструктуры. Премьера фильма УНКОМТЕХ 360

23 августа 2023, 09:02 324 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: RusCable.Ru
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Автомобильные и железные дороги, авиасообщение, мосты, морские и речные пути, линии электропередач - развитая инфраструктура объединяет людей сильнее и надежнее, чем что бы то ни было. Невозможно объединить огромную страну без хорошей сети быстрых дорог, доступного и регулярного авиасообщения, линий качественной связи, газопроводов и системы передачи и распределения электроэнергии. Очень сложно сплотить жителей, пока инфраструктура будет оставаться слабой, а регионы - практически изолированными. 

Для комплексного развития инфраструктуры страны недостаточно выпускать только базовые марки кабелей и проводов. Нужно обеспечивать работу кабеля во всех стихиях. 

На YouTube-канале RusCable.Ru состоится премьера документального фильма "Кабель четырех стихий" из цикла “УНКОМТЕХ 360", в котором вы увидите как производят кабели с разными наборами свойств, узнаете на каких объектах они применяются и как “Иркутсккабель” умеет управлять сезонами. Мы продолжим исследование крупнейшего кабельного завода России в поисках скрытого пятого элемента, определяющего силу инфраструктуры. 

В предыдущей серии мы отправились на “Иркутсккабель” -  самый восточный кабельный завод России, прогулялись по складу и цехам, разобрались с сырьевой составляющей и узнали, почему именно здесь необходимо крупное кабельное производство. В фильме нас ждут обзор пропиточные ванны, бумага, резина, ПВХ, полиэтилен, подъем на наклонную линию, виртуальный тренажер кабельщика, испытательная лаборатория и полное погружение в производство кабеля четырех стихий…

Премьера. Кабель четырех стихий. Документальный фильм RusCable.Ru

Читайте и смотрите все материалы спецпроекта «УНКОМТЕХ 360».

Эпизод 1. Кабель судного дня

Глава 1. Кирскабель. Здесь делают кабель "судного дня" с минеральной изоляцией

Глава 2. Громадная печь и уникальные технологии

Эпизод 2. 500 кВ Русской независимости

Глава 3. Цена энергобезопасности и война, которую нельзя проиграть

Глава 4. Конец бумаги и психология перестройки

Глава 5. Технологии освобождения без права на ошибку

Эпизод 3. Провода, соединяющие Россию

Глава 6. Провода, соединяющие Россию. Сила инфраструктуры

Глава 7. Провода, соединяющие Россию. Приоритет на Восток

Видеоэпизоды проекта

Кабель судного дня на заводе Кирскабель. Ункомтех 360. Часть 1

Кабель судного дня 2. Кирскабель. Кабели с минеральной изоляцией для атомных реакторов. Ункомтех 360

500 кВ русской независимости. Сверхвысоковольтный кабель.

Провода, соединяющие Россию. Иркутсккабель. Самый восточный кабельный завод! 

Кабель четырех стихий. Сила инфраструктуры. Завод "Иркутсккабель"

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Метки: УНКОМТЕХ, ИРКУТСККАБЕЛЬ, УНКОМТЕХ360
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Кабельная промышленность Горнодобывающая промышленность Машиностроение Металлургия Электроэнергетика 

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