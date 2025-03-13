RusCable.Ru: мгновенный информационный охват 86-го собрания АЭК

86-е Общее собрание Ассоциации "Электрокабель" стало важным событием для кабельной отрасли России. Команда RusCable.Ru не просто освещала мероприятие, а работала в режиме реального времени, оперативно собирая, анализируя и публикуя материалы, чтобы наши читатели получили самую свежую и актуальную информацию.

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Ключевые материалы 86-го собрания АЭК

Хотите быть в курсе главных обсуждаемых тем? Читайте наши материалы:

📌 Заседание Правления Ассоциации "Электрокабель": главные приоритеты и вызовы 2025 года → Читать

📌 Прогноз кабельного рынка на 2025 год: ожидания роста и проблемные сегменты → Читать

📌 Глобальный взгляд на кабельную индустрию: ключевые модели и тенденции рынка → Читать

📌 История и вызовы отрасли: от "Главкабеля" до ЕСВК → Читать

📌 Важность стандартов и сертификации: доклад ВНИИКП → Читать

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