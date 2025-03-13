RusCable.Ru: мгновенный информационный охват 86-го собрания АЭК
86-е Общее собрание Ассоциации "Электрокабель" стало важным событием для кабельной отрасли России. Команда RusCable.Ru не просто освещала мероприятие, а работала в режиме реального времени, оперативно собирая, анализируя и публикуя материалы, чтобы наши читатели получили самую свежую и актуальную информацию.
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- Эксклюзивный фоторепортаж с ключевыми моментами собрания и награждения лауреатов премии "Персона года".
- Видеозапись церемонии награждения, передающую атмосферу события.
- Аналитические материалы и репортажи с самых значимых докладов и выступлений.
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Ключевые материалы 86-го собрания АЭК
Хотите быть в курсе главных обсуждаемых тем? Читайте наши материалы:
📌 Заседание Правления Ассоциации "Электрокабель": главные приоритеты и вызовы 2025 года → Читать
📌 Прогноз кабельного рынка на 2025 год: ожидания роста и проблемные сегменты → Читать
📌 Глобальный взгляд на кабельную индустрию: ключевые модели и тенденции рынка → Читать
📌 История и вызовы отрасли: от "Главкабеля" до ЕСВК → Читать
📌 Важность стандартов и сертификации: доклад ВНИИКП → Читать
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