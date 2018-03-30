Энергетики ОАО "МРСК Урала" и Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области обсудили ситуацию по смене гарантирующего поставщика в Нижнем Тагиле и Невьянске

Сегодня в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области состоялось совещание по вопросам подхвата функций энергосбыта ОАО "МРСК Урала" на территории Нижнего Тагила и Невьянска. В мероприятии приняли участие Первый заместитель Министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов, представители Администраций Горноуральского городского округа, Невьянского городского округа и г. Нижний Тагил, а также руководители электросетевых и энергосбытовых организаций. Со стороны ОАО "МРСК Урала" присутствовали заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО "МРСК Урала" Дмитрий Вялков, и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" Алексей Смушкин и заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала "Свердловэнерго" Иван Кокшаров. Участники совещания обсудили ситуацию о лишении статуса гарантирующего АО "Роскоммунэнерго" и процесс подхвата функций ОАО "МРСК Урала".

Энергетики ОАО "МРСК Урала" представили коллегам схему взаимодействия в сложившейся ситуации, и обсудили мероприятия, которые на данный момент уже реализуются в компании. Процесс передачи функций ГП достаточно трудоемкий, поскольку связан с переоформлением договоров энергоснабжения на розничном рынке и переводом потребителей на новые договорные отношения. В апреле специалистам филиала "Свердловэнерго" предстоит провести серьезную работу с десятками тысяч потребителей — в том числе с более 4 тысяч юридических лиц и бюджетных организаций Нижнего Тагила и Невьянска необходимо переоформить договоры, либо внести изменения в действующие. Уже сейчас специалисты ведут подготовку всех необходимых документов и готовятся к расчетам на оптовом рынке электроэнергии.

Также, участники совещания обсудили схему расчетов за энергоснабжение и механизм передачи показаний приборов учета в новых условиях. Со своей стороны ОАО "МРСК Урала" акцентировали внимание на том, что сделает процесс обслуживания своих клиентов в части реализации своей новой – сбытовой функции, максимально открытым и удобным. Для этого в филиале "Свердловэнерго" проводятся все необходимые организационные и технические мероприятия. Например, способы передачи показаний приборов учета остаются прежними: SMS-сообщение, автоответчик, звонок оператору call-центра.

Кроме того, для более полного информирования потребителей, консультаций и ответов на возникающие вопросы в компании работает бесплатная "горячая линия" 8-800-2501-220 (звонок бесплатный), также можно задавать вопросы посредством Telegram и WhatsApp. Потребители, как юридические, так и физические лица могут задать все интересующие вопросы в интернет-приемную "МРСК Урала" на сайте www.mrsk-ural.ru.

Напомним, что ОАО "МРСК Урала" (дочерняя компания ПАО "Россети") присвоен статус ГП на территории Нижнего Тагила и Невьянска, где осуществляло свою деятельность АО "Роскоммунэнерго" приказом Минэнерго РФ от 23 марта 2018 года № 180 "О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации". Эти функции сетевая компания возьмет на себя с 1 апреля 2018 года до момента проведения конкурса Правительством РФ на присвоение статуса ГП в регионе специализированной организации. Победителю конкурса предстоит погасить долги компании на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

АО "Роскоммунэнерго" лишено возможности вести энергосбытовую деятельность в статусе гарантирующего поставщика. Решение принято в соответствии с п. 37 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172, и п. 202 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442.