В 2018 году отборочные чемпионаты по стандартам WorldSkills готовы провести 98 вузов

Заявки на проведение отборочных вузовских чемпионатов по стандартам WorldSkills в 2018 году подали 98 вузов. Об этом сообщили в пятницу на втором заседании президиума Межвузовского координационного совета под председательством первого проректора Российского университета транспорта Александра Климова.

По итогам работы президиума Совета были одобрены основные подходы по формированию перечня компетенций вузовских чемпионатов. Соответствующие рекомендации будут направлены в оргкомитет Национального межвузовского чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia).

В заседании приняли участие генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов, замруководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Олеся Беленькая, руководитель департамента поддержки кадрового обеспечения промышленного роста направления "Молодые профессионалы" АСИ Юлия Ханьжина, первый проректор МГТУ имени Н.Э. Баумана Борис Падалкин, проректор по учебно-методической работе НИЯУ МИФИ Елена Весна.

Межвузовский координационный совет был образован в 2017 году. В его состав вошли более 90 руководителей вузов – ассоциированных партнеров Союза, председатель Промышленного совета и Регионального совета при Союзе, представители Правительства Москвы и Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Первое заседание совета прошло в рамках финала Национального межвузовского чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia).

Вузовские соревнования по профессиональному мастерству – третье чемпионатное направление, которое развивает WorldSkills Russia. На данный момент в число ассоциированных партнёров Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" входят 162 вуза. Первый Национальный межвузовский чемпионат прошел в ноябре 2017 года, в соревнованиях которого приняли участие более 430 конкурсантов и столько же экспертов. В течение двух дней они оценивали профессиональные навыки студентов из 83 российских вузов по 36 компетенциям.