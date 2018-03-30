Новый ролик о деятельности Завода "Энергокабель"

В марте завершилось создание мини-фильма, посвященного Заводу "Энергокабель". Видео длиной 3 минуты 46 секунд не только всесторонне освещает историю и деятельность завода, но и показывает, какое место в жизни нашего общества занимает кабельная продукция.

Зрители узнают, почему надежности и безопасности кабелей уделяется повышенное внимание и как именно с учетом этого выстроено современное производство. Видеоролик является легким для восприятия, увлекательным и красочным.

Приглашаем вас ближе познакомиться с Заводом "Энергокабель"!

Видео также доступно по ссылке:

http://www.energokab.ru/press-czentr/videomaterialyi/

