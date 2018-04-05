Новый формат интервью на RusCable.Ru. Старт дан!

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На официальном YouTube-канале портала RusCable.Ru стали доступны для просмотра все видео-интервью из специальной серии «Cabex-2018». Команда нашего ресурса провела огромную работу по подготовке, съемке и реализации нового подхода к интервьюированию в промышленности. Специально для наших читателей мы представляем полный список материалов видео-интервью, которые, в скором времени, получат отдельные публикации с подробными стенограммами бесед.

Напоминаем, что серию видео-интервью возглавляют два крупных материала, которые просто нельзя пропускать. Руководитель медиахолдинга «РусКабель», Александр Гусев провел уникальные интервью, которые полны глубокой аналитики, разбора состояния промышленности и перспектив ее развития. Смотрите и читайте наши материалы по ссылкам:

«В нашей стране не хватает драйва»

Интервью с генеральным директором ГК «ИНВЭНТ» Тимуром Шарифуллиным



Игорь Шайнога: «У нас как в оборонке, должно быть все свое»

Эксклюзивное интервью с генеральным директором УК «УНКОМТЕХ»

С 20 по 22 марта в Сокольниках проходила единственная в России выставка кабельно-проводниковой продукции — Cabex. На стенде генерального информационного партнера, портала RusCable.Ru, была организована мини-студия для съемок интервью с представителями отрасли. В этом году портал отошел от предыдущего формата коротких опросов с компаниями-участниками выставки, а беседы состоялись в более расширенном формате – каждому мы задали непростые вопросы, обсудили острые темы, касающиеся отдельно взятой компании.

Участие в публикуемых ниже интервью, которые проводили сотрудники RusCable.Ru Сергей Мичкин и Александр Дементьев, приняли: генеральный директор Группы компаний «Москабельмет» Павел Моряков; коммерческий директор НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» Алексей Ксенофонтов; руководитель направления материалов по кабельной промышленности Дарья Тимофеева и технический директор Андрей Мешалкин от компании «МЕТАКЛЭЙ»; директор по маркетингу и сбыту Орловского кабельного завода Сергей Кузьминов; и, особо отметим, наши гости и коллеги из Китая: коммерческий директор компании Xinming Данил Смирнов и руководитель экспортного отдела компании Winlong Сергей Брехер.

Павел Моряков принял участие в интервью на второй день выставки, после проведенного ГК «Москабельмет» делового мероприятия — Семинара «Инновационная продукция в кабельной индустрии. От разработки до монтажа», который стойко держал полный зал заинтересованных слушателей, и не с проста. На семинаре прошла первая масштабная презентация новой разработки компании — кабеля «ТЭВОКС», для всего кабельного сообщества. Большая часть интервью была посвящена вопросам именно по кабелю «ТЭВОКС», о его отличиях, назначении и о том, нужен ли он рынку вообще. Павел Валерьевич рассказал о текущем положении дел на площадке «МКМ»; о том, каково это, иметь кабельное производство в центре Москвы; о трендах в промышленности; а также подискутировал на многие темы, от типичной битвы мнений «СПЭvsБПИ», до возможности перестроить производство под общественные проекты типа «Москабель-Парк». Это лишь малая часть всего интервью, которое заняло более 40 минут. Смотрите его в нашем ролике, ниже.

Стенограмма интервью

Звезды сошлись, поэтому интервью Алексея Ксенофонтова получилось уже второй по счету публикуемой беседой с руководством завода «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» за один месяц. И нас это ничуть не смущает, ведь рассказывать об одном из ключевых кабельных предприятий страны можно многое. Алексей Валерьевич, коммерческий директор предприятия, ответил на вопросы, нацеленные в основном на информацию об экономическом состоянии «ПОДОЛЬСККАБЕЛЯ». В своем интервью он подробно рассказал о том существует ли смысл в расширении портфеля номенклатур; о сотрудничестве и внедрении инновационных разработок заводом «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» в рамках работы по ключевым направлениям: нефтегазовая и атомная отрасли; о состоянии дел по развитию экспортной программы о и многом другом. Подробности смотрите в видео-интервью ниже.

Кстати, не забывайте про масштабный репортаж с завода «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ», который готовит наш портал. Он увидит свет уже совсем скоро!

Стенограмма интервью

В нашей мини-студии, в первый день выставки Cabex, дали эксклюзивное интервью представители компании «МЕТАКЛЭЙ» — технический директор, Андрей Мешалкин и Дарья Тимофеева, руководитель направления материалов по кабельной промышленности. В ходе интервью был затронут ряд вопросов:

о существующей линейке продукции;

о новых инновационных продуктах компании;

о производстве неокрашенных материалов (этого ждут многие кабельные заводы);

о научной лаборатории «МЕТАКЛЭЙ»;

об импортном и отечественном сырье, которые используют для производства в России.

И о многом другом. Подробнее смотрите в видео интервью ниже. А совсем скоро появится его полная стенограмма!

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Интервью с Сергеем Кузьминовым, директором по маркетингу и сбыту Орловского кабельного завода, получилось по-настоящему душевной и легкой беседой. И это несмотря на довольно неудобные вопросы, которые мы задавали Сергею. Ведь в отрасли и среди наших читателей существует определенный скептицизм к продукции Орловского кабельного завода. Сергей рассказал о сложностях работы с потребителями – крупными сетями «Леруа Мерлен» и пр.; о продолжении истории с уничтожением кабеля на ОКЗ; о новых трендах в развитии клиентского сервиса и о необходимости высококачественной работы в этом направлении; а также успешно побеседовал на общие темы кабельной промышленности и производстве материалов, и многом другом.



Полное интервью доступно для просмотра ниже, а стенограмма появится в ближайшее время!

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Коммерческий директор известнейшей китайской компании-производителя оборудования для кабельной промышленности, наш соотечественник, Данил Смирнов не первый раз дает интервью нашему порталу. Однако, теперь мы не постеснялись задать несколько колких вопросов. Данил Игоревич профессионально ответил на мировой скептицизм, связанный с словосочетанием Made in China; пояснил целесообразность в ежегодной поддержке Xinming выставки Cabex, в качестве генерального партнера; рассказал о важности экспорта на российский рынок для компании и подискутировал на тему локализации производства, в рамках новых трендов в политике России. И это далеко не все.

Смотрите интервью, чтобы узнать больше о наших коллегах из Китая, которые в ближайшем будущем составят существенную конкуренцию европейским производителям. Или читайте стенограмму, которая станет доступна в ближайшее время!

Не удивляйтесь, но вопросы и обсуждаемые темы с руководителем экспортного отдела компании Winlong Сергеем Брехером у нас получились похожими, с предыдущим участником. Что не удивительно, ведь компания Winlong тоже является известным китайским производителем оборудования и очень серьезно работает с развитием экспорта в Россию. Подробнее об этом нам и рассказал Сергей Владимирович. В нашей беседе, он также рассказал о том, как трудно китайским компаниям осваивать российский рынок и что необходимо всем, но делают лишь немногие; о будущих планах и о китайском менталитете.

Подробности последнего интервью в нашем видеоролике ниже, а его стенограмма уже готовится к публикации.

Редакция портала RusCable.Ru выражает благодарность всем участникам наших интервью, за высокий уровень профессионализма, интересные и эксклюзивные ответы и, по-настоящему, хорошие беседы, а также компаниям, которые они представляют.

Мы благодарим наших читателей и пользователей портала за внимание, проявленный интерес и замечательные встречи, которые мы испытали во время выставки. Редакция портала приглашает вас к обсуждению интервью, ждем ваши предложения и пожелания, ведь именно для вас, в первую очередь, мы и приступили к созданию нового концепта видео-интервью.

Это только начало и в ближайшем будущем вас ждут новые интересные и захватывающие публикации. Спасибо и до новых встреч на страницах портала!