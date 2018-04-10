РусГидро улучшило позиции в экологическом рейтинге российских предприятий ТЭК

РусГидро поднялось на четвертое место и вошло в ТОП-5 российских компаний в рейтинге "Экологические инициативы российских компаний в СМИ. ТЭК и металлургия". Рейтинг подготовлен "Институтом современных медиа" совместно с телеканалом "Живая планета" по итогам второго полугодия 2017 года.

Исследование отражает уровень значимости экологической тематики для российских компаний, их вклад в формирование образа экологически и социально ответственного бизнеса, качество освещения в СМИ природоохранной деятельности. В рейтинге участвуют 33 крупнейших российских компании.

Самыми заметными мероприятиями РусГидро, по мнению экспертов, стали экологическая акция "оБЕРЕГАй", мероприятия в регионах в рамках фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче и поддержка программы восстановления переднеазиатских леопардов на Кавказе.

Федеральная благотворительная акция "оБЕРЕГАй!" проводится РусГидро с 2005 года. Она направлена на воспитание у школьников заботливого отношения к водоемам и прибрежным территориям. Результат акции - тонны вывезенного мусора, благоустройство пляжей и набережных.

Компания активно участвует во всероссийском фестивале энергосбережения #ВместеЯрче. Среди главных событий - региональные фестивали, уроки энергосбережения, дни открытых дверей и экскурсии для школьников на гидро- и теплоэлектростанции, большой водный диктант, интерактивный квест "Энергопоиск" и другие.

С 2016 года РусГидро совместно с Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН изучают вопрос восстановления популяции переднеазиатских леопардов в Республике Северная Осетия - Алания. В рамках заключенного соглашения реализуется программа по сбору и анализу научной информации о животных, попадающих в объективы камер систем видеонаблюдения и мониторинга гидроэлектростанций РусГидро.

Высокая экологическая ответственность является важнейшим приоритетом деятельности РусГидро. Компания ориентирована на создание безопасных условий водопользования и реализует благотворительную экологическую программу, в рамках которой проводит масштабные социальные, гуманитарные, просветительские мероприятия в регионах присутствия. Совместно с заповедниками РусГидро организует туристические маршруты, оборудует экологические тропы, благоустраивает зоны отдыха, осуществляет поддержку биологического разнообразия и естественной среды обитания редких и вымирающих видов животных и растений.