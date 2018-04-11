Дмитрий Медведев зачитал отчет Правительства о результатах работы в 2012-2017 годах

11 апреля в Государственной Думе Премьер-министр Россиипредставил отчет Правительства о результатах работы за 6 лет, обозначив главные достижения и первоочередные задачи в основных сферах экономики. В мероприятии принял участие Министр промышленности и торговли Российской Федерации

Открывая заседание, Дмитрий Медведев обратил внимание собравшихся на то, что сегодняшний отчет – последний, который делает Правительство в текущем составе, так как 7 мая, после вступления в должность избранного Президента России, в соответствии с Конституцией оно сложит свои полномочия. Премьер-министр рассказал, что за прошедшие шесть лет свыше полутора тысяч подготовленных Правительством инициатив обрели статус законов, и поблагодарил депутатский корпус за плодотворную работу.

По словам Дмитрия Медведева, за отчетный период государство выработало эффективную экономическую и промышленную политику и стало более самодостаточным, несмотря на внешнее давление: "Мы вернули себе статус ведущей аграрной державы, наш хлеб покупают по всему миру. Так же как и российский софт, который в России создаёт основу для цифровой экономики. И на промышленной продукции всё чаще написано: "Сделано в России". И, что самое главное, сделано хорошо!", - отметил глава Правительства.

Он подчеркнул, что основным наглядным индикатором благополучия страны является показатель продолжительности жизни. В России этот показатель преодолел порог в 70 лет, который, по статистике демографов, отделяет развивающиеся страны от более развитых, и достиг 73 лет. Помимо этого, за шесть лет удалось снизить общую смертность на 6,8%, в том числе за счет того, что был серьёзно обновлён парк скорой помощи: Только в 2017 году в регионы было поставлено почти 1,5 тыс. новых автомобилей. Также в России действует отдельный приоритетный проект по развитию санитарной авиации, который поддерживается государством.

"За эти шесть лет мы также изменили ситуацию на фармакологическом рынке. Мы расширяем перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. За последние три года в него дополнительно включено свыше 100 лекарств. Доля российских лекарств из этого перечня увеличилась с 2012 года с 63 до 84%. Чтобы в аптеках не было поддельных лекарств, к концу 2020 года все препараты будут промаркированы, чтобы каждый человек мог проверить их легальность", - рассказал Дмитрий Медведев.

Говоря о промышленном секторе, Премьер-министр отметил, что главное долгосрочной задачей является разумное замещение промышленного импорта на конкурентоспособную российскую продукцию, там, где это необходимо. Он добавил, что на сегодняшний момент в стране реализуется 24 отраслевых и 78 региональных планов импортозамещения.

"Мы настраиваем на решение этой задачи систему государственных закупок, закупок госкомпаний. Эффективно работает и Фонд развития промышленности. По большинству отраслей целевые показатели, которые мы закладывали в планы импортозамещения, достигнуты. Есть отрасли, где мы видим наибольший эффект, - сказал глава Правительства. - Я имею в виду фармацевтику, транспорт, нефтегазовое машиностроение. Выше плановых значений идут также медицинская промышленность, лесная и деревообрабатывающая промышленность, автомобилестроение и радиоэлектроника", - привел данные глава Правительства.

Помимо этого, важным направлением деятельности стала работа по продвижению отечественной продукции на внешние рынки. Для координации этой работы выделено отдельное направление стратегического развития – "Международная кооперация и экспорт", по 4 пилотным отраслям (сельхозмашиностроению, автопрому, железнодорожному машиностроению и гражданскому авиастроению) утверждены экспортно ориентированные стратегии. Успешно справляется с поставленными задачами Российский экспортный центр. За счет всех этих мер общий рост несырьевого неэнергетического экспорта составил в 2017 году 22%.

"Никакой экспорт не будет востребован без технологического перевооружения промышленности. Мы ориентируем систему государственной поддержки, требования технического регулирования таким образом, чтобы предприятия постепенно переходили на самые современные технологии. Ликвидация экологического ущерба также должна стать самостоятельной отраслью, которая генерирует спрос на перспективные технологии и оборудование", - добавил Дмитрий Медведев.

Оценивая результаты работы в промышленном секторе за 6 лет, глава Правительства привел цифры по конкретным отраслям. Так, в автомобилестроении за прошлый год производство всех видов автомобилей выросло почти на 20%, экспорт вырос на 30% (включая автокомпоненты), а доля автомобилей российского производства (включая мировые бренды) на внутреннем рынке достигла 85%. В сельхозмашиностроении производство за шесть лет выросло (в денежном измерении) в три раза, в 2017 году – почти на 20%. Доля российской продукции составила 56%. В химической промышленности за шесть лет прирост производства составил почти 30%.

Рассматривая в целом состояние экономики, председатель Правительства озвучил, что она демонстрирует рост, по итогам 2017 года на 1,5%. За отчетный период валовой внутренний продукт вырос на 5%.

"Экономику сегодня толкают вперёд не только сырьевые, но и другие отрасли: я имею в виду химическую промышленность, сельское хозяйство, транспортное и сельскохозяйственное машиностроение, уже упомянутое жилищное строительство, фармацевтику, IT-отрасль. Мы практически во всех отраслях создаём информационную инфраструктуру, которая станет основой перехода на цифровые технологии, стараемся сформировать благоприятную среду для появления новых высокотехнологичных компаний и продуктов", - заключил он.