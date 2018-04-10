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Новости компаний

ГК IEK представляет: гофротруба ПНД тяжелой серии

ГК IEK представляет: гофротруба ПНД тяжелой серии

12 апреля 2018, 13:22
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK

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График испытаний гофрированной трубы ПНД IEK® тяжелой серии 16 мм на УИМ 50ST

График испытаний гофрированной трубы ПНД IEK® тяжелой серии 16 мм на УИМ 50ST

Группа компаний IEK расширяет ассортимент кабеленесущих систем и выводит на рынок долгожданную новинку: гофрированную трубу ПНД тяжелой серии (350Н).

Гофрированная труба из ПНД (полиэтилен низкого давления) IEK® тяжелого типа имеет высокие прочностные показатели и способна выдержать повышенные нагрузки, что позволяет использовать ее для заливки в бетон. Обладает высокой устойчивостью к воздействию влаги и старению. Предназначена для прокладки информационных силовых и слаботочных электрических коммуникаций скрытого типа внутри несгораемых конструкций, в штробах и стяжках пола из негорючих материалов, а также для заливки в бетон при монолитном бетоностроении. Применяется при строительстве или реконструкции в производственных и административных зданиях, офисах и жилых помещениях.

Гофрированная труба ПНД IEK® тяжелой серии прошла испытания в Испытательном центре ГК IEK на Универсальной испытательной машине 50ST (проверка на сжатие и разрыв). Сопротивление сжатию, которое должна выдерживать гофротруба в соответствии с техническими условиями — 350Н. Испытания показали, что тяжелая ПНД IEK® выдерживает значительно более высокие нагрузки — до 490Н (см. График испытаний).

Испытания проводились на гофрированной трубе ПНД IEK® самого востребованного диаметра 16 мм. На графике красная линия показывает, что значение нагрузки при деформации трубы на 25% (при перемещении пресса на 4 мм) составляет 490Н.

Технические характеристики гофрированной трубы ПНД IEK® тяжелой серии

  • Степень защиты: IP55 по ГОСТ 14254;
  • Диапазон монтажных и рабочих температур: от —40 °С до +90 °С;
  • Механическая прочность (прочность при сжатии): свыше 350 Н на 5 см при 20 °С (тяжелая серия);
  • Прочность на разрыв: 200 Н;
  • Сопротивление изоляции: не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин);
  • Минимальный радиус изгиба: 3 диаметра;
  • Диэлектрическая прочность: не менее 2000В (50 Гц, в течение 15 минут);
  • Сопротивление изоляции: не менее 100МОм (500В, в течение 1 минуты).

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

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