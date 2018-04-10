ГК IEK представляет: гофротруба ПНД тяжелой серии

График испытаний гофрированной трубы ПНД IEK® тяжелой серии 16 мм на УИМ 50ST

Группа компаний IEK расширяет ассортимент кабеленесущих систем и выводит на рынок долгожданную новинку: гофрированную трубу ПНД тяжелой серии (350Н).

Гофрированная труба из ПНД (полиэтилен низкого давления) IEK® тяжелого типа имеет высокие прочностные показатели и способна выдержать повышенные нагрузки, что позволяет использовать ее для заливки в бетон. Обладает высокой устойчивостью к воздействию влаги и старению. Предназначена для прокладки информационных силовых и слаботочных электрических коммуникаций скрытого типа внутри несгораемых конструкций, в штробах и стяжках пола из негорючих материалов, а также для заливки в бетон при монолитном бетоностроении. Применяется при строительстве или реконструкции в производственных и административных зданиях, офисах и жилых помещениях.

Гофрированная труба ПНД IEK® тяжелой серии прошла испытания в Испытательном центре ГК IEK на Универсальной испытательной машине 50ST (проверка на сжатие и разрыв). Сопротивление сжатию, которое должна выдерживать гофротруба в соответствии с техническими условиями — 350Н. Испытания показали, что тяжелая ПНД IEK® выдерживает значительно более высокие нагрузки — до 490Н (см. График испытаний).

Испытания проводились на гофрированной трубе ПНД IEK® самого востребованного диаметра 16 мм. На графике красная линия показывает, что значение нагрузки при деформации трубы на 25% (при перемещении пресса на 4 мм) составляет 490Н.

Технические характеристики гофрированной трубы ПНД IEK® тяжелой серии