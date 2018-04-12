Кубаньэнерго завершило ремонт подстанции "Курская" в Адыгее

Специалисты Адыгейского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (группа "Россети") завершили ремонт подстанции 35 кВ "Курская" в Гиагинском районе.

Энергетики выполнили техническое обслуживание и ремонт 89 единиц подстанционного оборудования, в том числе трансформаторов, разъединителей, выключателей, а также сушку и очистку трансформаторного масла. Затраты на ремонт составили около 800 тысяч рублей.

Подстанция "Курская" питает электроэнергией потребителей 17 населенных пунктов Гиагинского района, а также ряд социальных объектов и объектов АПК.

– На сегодняшний день мы также завершаем плановый ремонт энергооборудования на подстанции "Северная", которая обеспечивает электроснабжением пригородные населенные пункты и промышленные предприятия республиканской столицы, – добавил директор Адыгейских электрических сетей ПАО "Кубаньэнерго" Юрий Хомиченко.