Состоялось заседание Подкомитета C5 РНК СИГРЭ с участием представителей ФГУП ВНИИНМАШ и СО ЕЭС

23 марта в рамках очередного заседания подкомитета С5 РНК СИГРЭ "Рынки электроэнергии и регулирование" с докладом "Развитие технического регулирования и подтверждения соответствия в электроэнергетике России. Условия создания и функционирования систем добровольной сертификации, в том числе по ВИЭ с учетом передовой практики МЭК" выступили Заведующий отделом электротехники и электроэнергетики ФГУП ВНИИНМАШ Иванов Алексей Владимирович, Советник директора ФГУП ВНИИНМАШ Кучеров Юрий Николаевич, Главный специалист АО "СО ЕЭС" Березовский Петр Константинович.

В докладе представлен обзор этапов развития стандартизации в России, опыт международных организаций МЭК и ИСО, нормативно-правовое обеспечение и структура технического регулирования в России, а также системы добровольной сертификации соответствия, реализованной в системном операторе единой энергосистемы.

Доклад вызвал большой интерес среди участников заседания - представителей Ассоциаций "НП Совет рынка", "ГП и ЭСК", "Сообщества потребителей энергии".

Презентация доклада и результаты его обсуждения доступны в разделе "Материалы подкомитета".