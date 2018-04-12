Свыше 32 миллионов рублей взыскало с неплательщиков АО "Чеченэнерго" в I квартале 2018 г.

Юристы АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") продолжают активную претензионно-исковую работу, направленную на погашение дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии.

В I квартале 2018 г. в отношении 24 287 потребителей-должников направлены претензионные письма о погашении задолженности за потребленную электроэнергию в размере 367,3 млн руб., по которым 5 849 потребителей произвели оплату в размере 32,1 млн руб.

Однако одним из наиболее действенных способов возврата средств остается обращение в суд. В отношении потребителей, отказавшихся от добровольного погашения задолженности, приняты меры принудительного взыскания.



Так, за первые три месяца года в суды направлено 2 915 заявлений о взыскании задолженности в размере 361,6 млн руб., по которым в настоящий момент уже получено 580 исполнительных листов на сумму 8,8 млн руб.

"Вопрос нормализации обстановки с платежами за электроэнергию является для нас приоритетным. В работе с неплательщиками мы используем все механизмы, предусмотренные законодательством", - подчеркнул управляющий директор АО "Чеченэнерго" Русланбек Докуев.

Он напомнил, что неисполнение должниками обязательств по оплате за потребленную электроэнергию ставит под угрозу надежность электроснабжения потребителей Чеченской республики. Средства, полученные энергокомпанией за оказание услуг по передаче электроэнергии, направляются, в том числе, и на выполнение производственных программ.

Несвоевременные платежи за потребленную электроэнергию несут ряд негативных последствий для нерадивых потребителей.

"В отношении должников законодательство предусматривает целый ряд мер. Пени и ограничение электроснабжения – лишь малая часть того, что ждет неплательщика.

Помимо основного долга, ему придется выплатить сумму неустойки и государственной пошлины. При наличии исполнительного листа должнику грозит наложение ареста на личное имущество и банковские счета, ограничение права выезда за пределы РФ, отказ в получении кредита", - отметил начальник корпоративно-правового отдела АО "Чеченэнерго" Ахмед Юсупов.