МРСК Юга подключила к своим сетям несколько крупных промышленных и сельскохозяйственных объектов в Волгоградской области

За последний месяц волгоградский филиал ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") присоединил к своим сетям зернохранилище в Ленинском районе Волгоградской области, складские помещения предприятия, занимающегося производством нефтегазового оборудования и мусороперерабатывающий завод в городе-спутнике Волгограда – Волжском.

Новое предприятие по переработке отходов сможет утилизировать до 450 тысяч тонн мусора в год. Эта площадка – один из объектов уникального для региона экологического технопарка. Присоединенная мощность производства составила 1 МВт.

С начала года в волгоградский филиал МРСК Юга поступило 508 заявок на подключение к сетям энергокомпании, общая запрашиваемая мощность составила 43,7 МВт. Объекты мощностью до 15 кВт, принадлежащие физическим лицам и малому бизнесу, составляют 87 % потребностей в техприсоединении.

В первом квартале 2018 года энергокомпания исполнила обязательства по 348 договорам на технологическое присоединение к своим электросетям, предоставив новым потребителям 23,3 МВт мощности.

Потребители с мощностью устройств до 150 кВт имеют возможность подать заявку через корпоративный сайт МРСК Юга. Там же можно отслеживать и ход ее рассмотрения. Такой способ подачи заявки сократит количество обязательных визитов в офисы компании до трех.

Другой полезный интерактивный ресурс – сервис "День потребителя". С его помощью можно записаться на личный прием к одному из ответственных руководителей, чтобы обсудить любой вопрос по ТП. Проходят такие приемы еженедельно по пятницам в волгоградском филиале МРСК Юга по адресу: Волгоград, проспект Ленина, 15, каб. 512.