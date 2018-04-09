Установить за 60 секунд – лайфхаки от Legrand

Представители Группы Legrand, мирового специалиста по электрическим и информационным системам зданий, провели мастер-класс для электриков и электромонтажников в рамках 23-го Электротехнического форума ЭТМ в Нижнем Новгороде.

Мастер-класс "Установить за 60 секунд" проводился впервые и дал участникам возможность отработать на практике навыки по сборке и монтажу оборудования Legrand. По отзывам участников, подобное мероприятие – это "испытание максимально приближенное к естественным условиям" и "хороший шанс отточить свои навыки в работе с продукцией компании". Электрикам, показавшим лучшие результаты, были вручены призы, также все участники получили полезные рекомендации специалистов Legrand.

"Широкая практика взаимодействия с электриками и электромонтажниками стала основой для разработки ряда семинаров и мастер-классов, благодаря которым специалисты могут не только получить всю необходимую информацию по продуктам и решениям компании, но и постоянно повышать свой профессиональный уровень" – пояснил Иван Мороз, руководитель канала по работе с электриками Legrand в России.

Специалисты учебного центра Legrand регулярно проводят семинары, вебинары и мастер-классы по щитовой сборке, электроустановке и кабеленесущим системам, в том числе и специализированные тренинги для электриков, давая тем самым возможность приобрести новые знания и повысить эффективность работы. Например, мастер-класс с Сергеем Савельевым, автором книги "Электрика от специалистов Legrand. Все самое важное и нужное".

Семинары проходят как в Московском учебном центре компании, так и в городах России. Ближайший бесплатный мастер-класс Legrand "Электрические и информационные сети" состоится 18 апреля 2018 года в Нижнем Новгороде. Зарегистрироваться на него можно на специально разработанном сайте-визитке: суперэлектрик.рф. С полным расписанием семинаров можно ознакомиться на сайте компании www.legrand.ru. Последующие семинары для электриков и электромонтажников также пройдут в Новосибирске, Свердловской области и Вологде.