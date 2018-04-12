МРСК Сибири инвестирует в электросетевое хозяйство Республики Алтай более 410 миллионов рублей

19 апреля 2018 года состоялась рабочая встреча первого заместителя генерального директора ПАО "МРСК Сибири" Павла Акилина и первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера. Стороны обсудили ход реализации соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, согласно которому энергетики инвестируют в развитие сетевого комплекса региона более 410 миллионов рублей в 2018 году.

Выделенные средства будут направлены на технологическое присоединение новых потребителей к электросетям, реконструкцию линий 10 кВ и подстанции "Горно-Алтайская", дальнейшее внедрение в энергосистему региона интеллектуальных приборов учета. Павел Акилин также отметил, что одним из ключевых пунктов подписанного соглашения стало решение о строительстве новых линий 110 кВ в районе Манжерока и Бирюзовой Катуни. Ввод в эксплуатацию этих объектов позволит повысить надежность электроснабжения существующих потребителей, а также осуществить присоединение новых.

Важной темой обсуждения также стало принятие на баланс филиала "Горно-Алтайские электрические сети" (ГАЭС) бесхозных и муниципальных объектов энергетики республики. Так, в прошлом году энергетики уже приняли на баланс энергообъекты, ранее принадлежащие муниципальным органам власти Усть – Коксинского и Усть-Канского районов – более 23 км линий электропередачи и 40 подстанций. В результате электроснабжение порядка 1500 жителей этих районов стало более качественным. В планах на текущий год – консолидация более 120 км бесхозяйных и муниципальных линий электропередачи и 71 трансформаторной подстанции.