Уровень оплаты предприятиями ЖКХ Ингушетии в марте т. г. составил 199%

19 апреля т.г. в Магасе под руководством председателя правительства Республики Ингушетия Руслана Гагиева состоялось совещание по вопросу ликвидации задолженности за потреблённые энергоресурсы и обеспечения стопроцентной оплаты текущих платежей. В его работе принял участие директор отделения "Энергосбыт" филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" – "Ингушэнерго" Ибрагим Мальсагов.

Энергетик отметил существенное улучшение платежной дисциплины по всем категориям потребителей республики. К примеру, уровень оплаты предприятиями ЖКХ в марте 2018 г. составил 199%, что на 158% превышает показатели прошлого года. Однако, по его словам, по-прежнему актуальной остается проблема расчетов за электроэнергию со стороны крупных неплательщиков – для оперативного принятия мер энергокомпания ведет ежемесячный мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности предприятий и организаций республики.

Список должников филиала "Ингушэнерго" возглавляет ГУП "Ингушрегионводоканал" – на сегодняшний день задолженность предприятия составила 95 млн 080 тыс. рублей. В числе крупнейших неплательщиков также значится ОАО "Аэропорт "Магас" имени С.С. Осканова, чей долг достиг 5 млн 246 тыс. рублей, ГБУ "Республиканский клинический перинатальный центр" с задолженностью 3 млн 341тыс. рублей, а также МУП УКХ "Магас" с 1 млн рублей долга.

"Если нам удастся закрыть вопрос с погашением задолженности крупных потребителей, мы значительно приблизимся к достижению поставленной цели – ликвидации долгов за потреблённые энергоресурсы и обеспечения стопроцентной оплаты текущих платежей", – отметил он.

Еще одним ключевым вопросом повышения эффективности работы филиала Ибрагим Мальсагов назвал актуализацию базы данных клиентов.

"В рамках инвентаризации абонентской базы в январе – марте 2018 года в базу данных филиала занесено 558 новых потребителей и закрыто 356 лицевых счетов. В дальнейшем работа в этом направлении будет только усилена", – подчеркнул директор отделения "Энергосбыт".