АВВ инвестирует 100 млн евро в строительство глобального учебного комплекса B&R

ABB делает крупнейшие инвестиции в развитие учебного комплекса B&R, которые укрепят позицию ABB как лидера в автоматизации производственных предприятий и помогут создать 1000 новых рабочих мест. Через год после объявления о приобретении B&R (Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik GmbH), ABB инвестирует 100 миллионов евро в строительство современного инновационного и учебного корпуса в штаб-квартире B&R в Эггельсберге. За всю 130-летнюю историю ABB это крупнейшее вложение в развитие промышленной автоматизации. Данный шаг закладывает основу для процветания комплекса и создаст примерно тысячу новых высокотехнологичных рабочих мест.

В новом кампусе будут разрабатываться технологии для заводов будущего на основе ABB AbilityTM, производство на которых может осуществляться автономно благодаря использованию облачных сервисов и умных машин и роботов. Инвестиции в развитие комплекса происходят в рамках реализации стратегии АВВ "Next Level", которая определяет вложения в развитие инновационных технологий как ключевой фактор прибыльного роста. Ежегодно компания инвестирует 1,4 млрд. долл. США в исследования и разработки, также команда инженеров-разработчиков включает в себя около 30 000 человек. B&R имеет более 1000 сотрудников, работающих в области исследований и разработок и внедрения решений.

Площадь нового центра исследований и разработок составит 35 000 кв.м. Здесь будут созданы ультрасовременные научно-исследовательские лаборатории, которые займутся разработкой и испытанием новых технологий автоматизации — от промышленных систем управления до машинного обучения и искусственного интеллекта. Также будет создана Академия автоматизации для обучения заказчиков, партнеров и сотрудников работе с этими технологиями. Церемония закладки первого камня запланирована на лето 2018 года, а работа в новом комплексе, как ожидается, начнется в 2020 году. После завершения строительства объект в Эггельсберге станет одним из крупнейших научно-исследовательских центров ABB.

С построением нового инновационного комплекса АВВ, второй по величине в мире поставщик решений для промышленной автоматизации, еще больше укрепит свои лидерские позиции на рынке автоматизации оборудования и производственных процессов. Развитие прорывных технологий позволит АВВ повысить уровень своих сервисов в сегменте рынка машин и оборудования для автоматизации объемом 20 млрд. долларов.

В июле 2017 года ABB приобрела B&R – крупнейшего независимого поставщика, ориентированного на программные решения на базе продуктов и программного обеспечения для автоматизации оборудования и производственных процессов во всем мире. Сегодня B&R интегрирован в подразделение Автоматизации процессов. Благодаря объединению портфелей ABB стал единственным поставщиком промышленной автоматизации, предлагающим клиентам весь спектр технологических и программных решений в области измерения, контроля, управления, робототехники, оцифровки и электрификации.

"B&R отлично зарекомендовала себя в составе ABB и превзошла наши ожидания. Мы движемся к нашей цели – достичь объема продаж на более чем 1 миллиард долларов в ближайшее время", - сказал исполнительный директор ABB Ульрих Шписсхофер на совместной пресс-конференции с австрийским канцлером Себастьяном Курзом в Линце. "Благодаря нашим инвестициям в размере 100 миллионов евро, мы усиливаем динамику компании и укрепляем нашу основу: инновации и сотрудников. В дополнение к новым исследовательским и производственным возможностям наши вложения расширят спектр услуг, предлагаемых Академией автоматизации B&R. Заказчики, партнеры и сотрудники смогут пройти уникальные программы обучения".

"Выполнив свои обязательства по размещению инновационного комплекса в Эггельсберге ABB зарекомендовала себя как лидер на рынке автоматизации в Австрии", - сказал канцлер Себастьян Курц. "Компания остается верной своему слову и в настоящее время делает инвестиции, которые имеют огромное значение для бизнеса в Австрии на международной арене. Это говорит о том, что Австрия начинает занимать одно из ведущих мест в ключевом сегменте цифровой индустрии. Вложения АВВ станут импульсом для создания новых высококвалифицированных рабочих мест и позиционирования Австрии как страны, разрабатывающей и поставляющей высокотехнологичные решения".

Также создание нового комплекса внесет вклад в развитие образования в стране. "Мы надеемся на дальнейшее укрепление наших отношений с университетами прикладных наук и высшими техническими учебными заведениями в рамках нашей стратегии развития в области инноваций и исследований. Это будет способствовать нашему росту и инновациям, а также укрепит наше лидерство в технологической области", - сказал Ханс Виммер, управляющий директор B&R .

"Это знаменательный день для B&R", - сказал Йозеф Райнер, соучредитель Bernecker & Rainer Industrie-Elektronik GmbH. "Интеграция происходит плавно, и это показывает, что компания основанная 39 лет назад мной и Эрвином Бернекером, находится в надежных руках. Я рад тому, что ABB с уважением относится к нашему успешному опыту в области автоматизации и продолжает помогать своими вложениями развитию и созданию новых высокотехнологичный решений".