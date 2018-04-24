Итоги марта в АО "Севкавказэнерго": уровень реализации - 90%

Итоги работы в марте 2018 г. и планы на текущий месяц обсудили в АО "Севкавказэнерго" (входит в группу компаний "Россети"). В число структурных подразделений Общества, которые закрыли отчетный период с показателем реализации электроэнергии на уровне 100% и выше вошли 9 из 12 энергосбытовых отделений (ЭО). При этом лучшие результаты показали в Правобережном ЭО и ЭО г. Моздок - ст. Луковская – по 109%.

Достаточно высокой планки достиг уровень реализации электроэнергии и в разрезе отдельных групп потребителей. Так, по итогам марта т.г. организации, финансируемые из федерального, республиканского и местного бюджетов, выполнили свои договорные обязательства на 110,8%, 140,7% и 120,4% соответственно. Уровень реализации среди непромышленных потребителей составил 126,5%, а промышленные предприятия остановились на отметке 99,2%.

По словам исполняющего обязанности управляющего директора АО "Севкавказэнерго" Андрея Ерешкина, на сегодняшний день серьезные опасения вызывает платежная дисциплина предприятий ЖКХ. В особенности это касается исполнителей коммунальных услуг. "В марте реализация среди управляющих компаний и товариществ собственников жилья составила беспрецедентно низкие 8,1%. При этом в отдельных районах исполнители коммунальных услуг не заплатили гарантпоставщику ни рубля", - отметил руководитель компании.

После детального анализа деятельности компании начальникам структурных подразделений и отделов АО "Севкавказэнерго" были даны адресные протокольные поручения. Особое внимание Андрей Ерешкин потребовал уделить проблеме низкой платежной дисциплины предприятий ЖКХ и управляющих компаний, а также увеличению количества передаваемых в суд исковых заявлений в отношении злостных неплательщиков.