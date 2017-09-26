Продлен срок приема заявок на участие в конкурсе "Энергия прорыва" 2018

Ассоциация "Глобальная энергия" объявляет о продлении приема заявок на участие в IV Общероссийском конкурсе реализованных инновационных проектов в области энергетики "Энергия прорыва". Период приема увеличен в связи с многочисленными обращениями соискателей. Конкурсные работы будут приниматься до 30 июня 2018 года.

Отметим, что принять участие в программе "Энергия прорыва" могут ученые, студенты, аспиранты высших учебных и научных заведений, а также специалисты профильных организаций не старше 45 лет из всех регионов России. Основной критерий – наличие собственной разработки, внедренной на производстве. Победитель получит личную премию в размере 1 миллиона рублей.

Заявки на конкурс принимаются по тематикам: электроэнергетика; возобновляемая энергетика; биоэнергетика; топливные элементы и водородная энергетика; теплоэнергетика; ядерная энергетика; эффективное использование энергии; новые материалы, применяемые в энергетике; разведка, добыча, транспортировка и переработка топливно-энергетических ресурсов.

Ежегодный конкурс, учрежденный ассоциацией "Глобальная энергия" в 2014 году, набирает популярность у российских инноваторов. Например, в 2017 году на него было прислано в два раза больше проектов по сравнению с годом ранее. Заявки приходят со всей России: в прошлом году большая часть работ была направлена из Санкт-Петербурга, Томской и Свердловской областей.

Победитель прошлого конкурса – Леонид Плотников, доцент Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина. Его технология позволяет повысить мощность и КПД двигателей внутреннего сгорания, которые являются самым распространённом источником энергии среди тепловых двигателей и применяются во всех отраслях народного хозяйства. Технология Леонида повышает их надежность, экономичность и экологичность, позволяя сократить расходы на топливо для одного автовладельца на 500 тысяч рублей. В масштабах всей России это означает многомиллиардную экономию.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте Ассоциации "Глобальная энергия" http://nomination.ge-prize.org/breakthroughEnergy

Победитель будет объявлен 23 июля 2018 г., а торжественная церемония награждения состоится в рамках Российской энергетической недели в г. Москва, в период с 3 по 7 октября 2018 года.