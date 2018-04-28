США: Сокращение доли Дерипаски в En+ не обязательно приведет к снятию санкций

Сокращение доли Олега Дерипаски в компании En+ не обязательно является основанием для исключения этой компании из санкционного списка, заявили РИА Новости в министерстве финансов США.

"Сокращение доли собственности лица, на которое распространяются санкции, не обязательно само по себе является основанием для исключения из (санкционного) списка", - заявил представитель ведомства.

Таким образом в минфине прокомментировали сообщение En+ о том, что обратилась за послаблениями по санкциям, проинформировав при этом, что Олег Дерипаска согласился снизить долю в компании ниже 50% и покинуть совет директоров.

Представитель минфина также напомнил предыдущие разъяснения ведомства о том, что исключение из санкционного списка компании РУСАЛ, долей в которой владеет En+, лежит через "лишение Олегом Дерипаской контроля над РУСАЛом и отказом от него".

"Управление (по контролю за иностранными активами минфина США - OFAC) проводит тщательный анализ фактов и обстоятельств каждой просьбы об удалении (из санкционного списка) в каждом отдельном случае и публично не прогнозирует конкретные результаты или сценарии", - добавил представитель минфина.

"Минфин не анонсирует предполагаемые действия или решения о лицензировании. В настоящее время OFAC не имеет дополнительных рекомендаций в отношении организаций, контролируемых Олегом Дерипаской, помимо ранее выпущенных пресс-релизов, лицензий и ответов на часто задаваемые вопросы", - сказал представитель министерства.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".

Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов En+ - ограничение на операции вступает в силу 7 мая. На завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компанией было дано два месяца - срок истечет 5 июня. В пятницу En+ также обратилась в Минфин США с просьбой продлить срок с 7 мая до 31 октября.

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