Итоги олимпиады по теоретической и общей электротехнике имени Доливо-Добровольского

Качество, проверенное годами
30 апреля 2018, 13:21
Рубрика: Россия
Метки: НАДЕЖНАЯ СМЕНА
С 17 по 20 апреля в Ивановском государственном энергетическом университете (ИГЭУ) прошла Международная студенческая олимпиада по теоретической и общей электротехнике имени М.О. Доливо-Добровольского "Электротехника – 2018", организованная при поддержке АО "СО ЕЭС" и Фонда "Надежная смена".
В олимпиаде приняли участие 79 студентов из ведущих электротехнических и электроэнергетических вузов России и ближнего зарубежья.
Каждому из участников было предложено за 4 часа решить 6 задач, составленных профессорами электротехники из вузов-участников Олимпиады, по следующим тематикам:
Цепи постоянного тока.
Цепи переменного тока, включая несинусоидальный ток.
Трехфазные цепи.
Переходные процессы в линейных электрических цепях первого и второго порядка.
Жюри Олимпиады возглавил Голубев А.Н., д.т.н., профессор кафедры "Теоретические основы электротехники и электротехнологии". В авторитетное жюри вошли известные педагоги и профессоры ‑ руководители команд вузов-участников олимпиады: Грамм М.И., Кондаков А.В., Ларионов Ю.А., Карачёв В.Д., Шакурский М.В., Добуш В.С., Алейников А.В., Тухватуллин И.И., Каталевская А.В., Ефимова Ю.Б., Куликов А.В.
Соревнование проводилось в личном и командном зачетах.
В командном зачете первое место заняла команда Ивановского государственного энергетического университета имени В.И. Ленина.
На втором месте – команды из Уральского Федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина и Санкт-Петербургского горного университета.
На третьем месте – команды из Томского политехнического университета, Новосибирского государственного технического университета и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета имени В.И. Ульянова (Ленина).
Победителем в личном зачете стал Николаев Павел Вадимович (УрФУ).
Второе место заняли Соколов Антон Михайлович (ИГЭУ), Замятин Алексей Игоревич (Горный университет) и Гатауллин Ильгиз Фаязович (УрФУ).
На третьем месте - Пастухова Анастасия Андреевна (Горный университет), Флерко Марк Валерьевич (БНТУ).