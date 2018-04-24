Итоги олимпиады по теоретической и общей электротехнике имени Доливо-Добровольского

С 17 по 20 апреля в Ивановском государственном энергетическом университете (ИГЭУ) прошла Международная студенческая олимпиада по теоретической и общей электротехнике имени М.О. Доливо-Добровольского "Электротехника – 2018", организованная при поддержке АО "СО ЕЭС" и Фонда "Надежная смена".

В олимпиаде приняли участие 79 студентов из ведущих электротехнических и электроэнергетических вузов России и ближнего зарубежья.

Каждому из участников было предложено за 4 часа решить 6 задач, составленных профессорами электротехники из вузов-участников Олимпиады, по следующим тематикам:

Цепи постоянного тока.

Цепи переменного тока, включая несинусоидальный ток.

Трехфазные цепи.

Переходные процессы в линейных электрических цепях первого и второго порядка.

Жюри Олимпиады возглавил Голубев А.Н., д.т.н., профессор кафедры "Теоретические основы электротехники и электротехнологии". В авторитетное жюри вошли известные педагоги и профессоры ‑ руководители команд вузов-участников олимпиады: Грамм М.И., Кондаков А.В., Ларионов Ю.А., Карачёв В.Д., Шакурский М.В., Добуш В.С., Алейников А.В., Тухватуллин И.И., Каталевская А.В., Ефимова Ю.Б., Куликов А.В.

Соревнование проводилось в личном и командном зачетах.

В командном зачете первое место заняла команда Ивановского государственного энергетического университета имени В.И. Ленина.

На втором месте – команды из Уральского Федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина и Санкт-Петербургского горного университета.

На третьем месте – команды из Томского политехнического университета, Новосибирского государственного технического университета и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета имени В.И. Ульянова (Ленина).

Победителем в личном зачете стал Николаев Павел Вадимович (УрФУ).

Второе место заняли Соколов Антон Михайлович (ИГЭУ), Замятин Алексей Игоревич (Горный университет) и Гатауллин Ильгиз Фаязович (УрФУ).

На третьем месте - Пастухова Анастасия Андреевна (Горный университет), Флерко Марк Валерьевич (БНТУ).