ОАО "НП "Подольсккабель" поздравляет всех с праздником весны и труда!

ОАО "НП "Подольсккабель" поздравляет всех с Первым Мая! Этот праздник символизирует солидарность, мир и весну. Пускай вместе с теплом первых по-настоящему солнечных дней придут силы и энергия для новых свершений, а ежедневный труд приносит только радость и моральное удовлетворение.

Желаем вам творческих успехов, удачи в работе и личной жизни и всегда только прекрасного настроения!

Всеми красками играя,

Светом улица полна –

День весны и Первомая

Нынче празднует страна.

Пусть летят шары, врываясь

В голубые небеса.

Пусть все люди, улыбаясь,

Распахнут свои сердца

Солнцу, радости и счастью,

Дружбе искренней, любви.

Жизнь украсить – в нашей власти

И добром наполнить дни!