ОАО "НП "Подольсккабель" поздравляет всех с праздником весны и труда!

Качество, проверенное годами
30 апреля 2018, 11:02
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
ОАО "НП "Подольсккабель" поздравляет всех с Первым Мая! Этот праздник символизирует солидарность, мир и весну. Пускай вместе с теплом первых по-настоящему солнечных дней придут силы и энергия для новых свершений, а ежедневный труд приносит только радость и моральное удовлетворение.
Желаем вам творческих успехов, удачи в работе и личной жизни и всегда только прекрасного настроения!
Всеми красками играя,
Светом улица полна –
День весны и Первомая
Нынче празднует страна.
Пусть летят шары, врываясь
В голубые небеса.
Пусть все люди, улыбаясь,
Распахнут свои сердца
Солнцу, радости и счастью,
Дружбе искренней, любви.
Жизнь украсить – в нашей власти
И добром наполнить дни!