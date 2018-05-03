США считают целью санкций не "Русал", а его владельцев, заявил Мнучин

Власти США не считают "Русал" целью санкций и считают, что для начала контролирующий его Олег Дерипаска должен продать акции, оставив себе менее 50 процентов, заявил во вторник глава Минфина США Стивен Мнучин.

"Есть много фактов и обстоятельств, которые мы обсуждаем. Первый аспект заключается в том, что он (Дерипаска. — Прим. ред.) продает акции, оставляя себе менее 50 процентов. Мы находимся в контакте с компанией и расцениваем эти переговоры как обнадеживающие, поэтому и продлили лицензию, чтобы дать компании и себе время, чтобы решить эти вопросы. Мы не ставили своей целью вывести "Русал" из игры", — сказал он в эфире Bloomberg TV.

Он не стал отвечать на вопрос, приемлема ли ситуация, при которой Олег Дерипаска в итоге оставит себе небольшой пакет акций и станет миноритарием.

"Русал" был выбран не потому, что именно он был нашей целью, а потому, что целью были его владельцы", — подчеркнул он.

"Русал" в начале апреля попал под санкции США, после чего ряд его контрагентов объявили о пересмотре контрактов с компанией, в частности австрало-британская Rio Tinto, швейцарский сырьевой трейдер Glencore, Norsk Hydro.

Позже Минфин США продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против "Русала" должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией. Первоначальный срок был установлен до 5 июня. Кроме того, ведомство заявило, что США могут и вовсе снять санкции с "Русала", если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.

РИА Новости