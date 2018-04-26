Нижновэнерго: в Нижнем Новгороде стало на одну красивую трансформаторную подстанцию больше

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" продолжает реализацию арт-проекта по оформлению своих энергообъектов рисунками, выполненными в технике художественного "граффити". Недавно энергетики совместно с художниками украсили трансформаторную подстанцию (ТП) у Театра юного зрителя. Выбор тематики для двух фасадов ТП определило соседство с театром: художники изобразили трагическую и комическую актерские маски. Два других фасада посвящены изобретениям "нижегородского Архимеда", механика Ивана Кулибина, именем которого назван парк, где располагается данный энергообъект.

Напомним, Нижновэнерго инициировал проект по нанесению художественного граффити на энергообъекты в 2011 г. в рамках ежегодной PR-кампании по профилактике травматизма сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса. На сегодняшний день изображения, напоминающие о правилах обращения с электричеством, нанесены на 4 ТП. Впоследствии тематика рисунков расширилась, включив городские достопримечательности. Сегодня арт-проект энергетиков входит в комплекс мероприятий по облагораживанию облика приволжской столицы к Чемпионату мира по футболу 2018 г. Для оформления граффити выбираются электроустановки, расположенные в местах с высокой проходимостью, чтобы их могло увидеть как можно больше нижегородцев и гостей города.

За истекшие семь лет энергетики совместно со стрит-арт художниками украсили трансформаторные подстанции в Нижнем Новгороде на улицах Г. Лопатина, Должанская, Станиславского, на Казанской набережной у Нижегородской канатной дороги и в пер. Вахитова, а также объекты в городах Урень и Шахунья.

Основная цель нанесения художественного граффити на энергообъекты – их защита от вандалов, портящих фасады, и облагораживание облика дворовых территорий. Как показывает практика, оформленные рисунками электроустановки дольше сохраняют привлекательный внешний вид и не требуют повторного окрашивания. Инициатива энергетиков пользуется поддержкой не только стрит-арт художников, получивших легальные площадки для своих творческих работ, но и жителей дворов и улиц, где расположены украшенные граффити электроустановки.