Следственный комитет Коми задержал главу "МРСК Северо-Запада" Александра Летягина

В Сыктывкаре задержан генеральный директор ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" Александр Летягин. Следственный комитет Коми вменяет ему коммерческий подкуп в особо крупном размере. Вместе с Александром Летягиным уже привлечены несколько человек из "МРСК Северо-Запада" и его филиала.

15 мая, около полудня, городской суд Сыктывкара начал рассматривать ходатайство Следственного комитета по Республике Коми об аресте на два месяца генерального директора ПАО "МРСК Северо-Запада" Александра Летягина. Ему вменяют восьмую часть статьи 204 УК РФ – "Коммерческий подкуп, совершенный в группе лиц, в особо крупном размере". Задержан же Александр Летягин был к вечеру 14 мая, после того как прилетел из Петербурга в Сыктывкар на следственные действия.

Александру Летягину 41 год. Он пришел в "МРСК Северо-Запада" в феврале 2014 года с поста генерального директора "Выборгских электрических сетей" – филиала "Ленэнерго". Генеральным директором "МРСК Северо- Запада" Летягин назначен в июле 2014 года. По данным "Фонтанки", уголовное дело было возбуждено еще 13 апреля этого года после того, как в Сыктывкаре были задержаны, а 14 апреля арестованы два топ-менеджера филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" – "Комиэнерго". Тогда под следствием оказались генеральный директор "Комиэнерго" Валерия Драйдт и его заместитель Евгений Сесюк. Им также предъявлена статья 204 УК – Коммерческий подкуп".

Как стало известно "Фонтанке", 2 мая этого года в Москве оперативниками ФСБ Коми был задержан заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО "МРСК Северо-Запада" Павел Ширяев. Его доставили в Сыктывкар и 3 мая также арестовали. После этого, 3 и 4 мая в служебных кабинетах "МРСК Северо-Запад" на площади Конституции, 3, и по домашним адресам главы структуры и его заместителя проводились обыски.

По данным "Фонтанки", утром 14 мая Александр Летягин был срочно вызван на следственные действия в Сыктывкар. К вечеру его процессуально задержали на двое суток, а в 12 часов 15 мая его отвезли в суд.

Комментарий пресс-службы ПАО "МРСК Северо-Запада":

Компания "Россети" готова оказывать полное содействие правоохранительным органам и специальным службам, чтобы в кратчайшие сроки установить истину. До окончания следственных мероприятий дополнительные комментарии преждевременны.