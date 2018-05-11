В Тверьэнерго состоялся "День предпринимателя" по вопросам техприсоединения к электросетям

В филиале ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" состоялся "День предпринимателя". Участие в мероприятии приняли руководители крупных строительных компаний региона, а также предприятий малого и среднего бизнеса Тверской области различной направленности.

Основной темой, которую затронули участники "круглого стола" стало технологическое присоединение объектов жилищного строительства в Тверской области к электрическим сетям и повышение информированности о действующей процедуре техприсоединения для заявителей с мощностью 15-150 кВт.

В ходе встречи начальник управления взаимодействия с клиентами "Тверьэнерго" Инга Шестипалова, начальник отдела исполнения и контроля технологических присоединений Анна Павлова подробно разъяснили руководителям компаний все этапы процедуры технологического присоединения: особенности законодательства, правила, последовательность этапов. Участникам "Дня предпринимателя" также напомнили о реализации сервиса "Личный кабинет клиента" для доступности информации о состоянии процесса ТП в любой момент.

"Главная цель регулярного проведения "Дня предпринимателя" – информационное сопровождение инициатив ПАО "МРСК Центра" в части улучшения условий технологического присоединения потребителей электрической энергии. Мы постоянно улучшаем сервисное обслуживание клиентов, стремимся минимизировать сроки оформления договоров на обслуживание и повышать качество взаимодействия с потребителями. Во многом благодаря участию в таких встречах удается максимально быстро решить вопросы, которые актуальны для бизнес-сообщества" - рассказал заместитель директора филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" по развитию и реализации услуг Антон Балакин.

Напоминаем, что получить подробную информацию, касающуюся подключения к сетям "Тверьэнерго", и подать заявку на тех.присоединение можно, позвонив на бесплатную прямую линию энергетиков МРСК Центра 8-800-50-50-115.Заявки принимаются также в Центрах обслуживания потребителей филиала, расположенных по адресам: г. Тверь,

Краснофлотская набережная д.17; ул. Дачная, 73, каб. 201, и в пунктах по работе с потребителями, которые есть в каждом районе электрических сетей. Для подачи электронной заявки на сайте МРСК Центра нужно пройти по ссылке https://lkk.mrsk-1.ru/ и заполнить предлагаемую форму.

