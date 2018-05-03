В филиале "Калугаэнерго" прошли соревнования профмастерства бригад групп учета электроэнергии

На учебно-тренировочном полигоне Кондровского РЭС производственного отделения "Калужские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Калугаэнерго" прошли соревнования профмастерства бригад групп учета электроэнергии.

В соревнованиях приняли участие 5 команд: из производственных отделений и управления филиала. Все они победители отборочных соревнований, прошедших в подразделениях накануне.

Участникам предстояло пройти шесть этапов. Среди них проверка знаний действующих нормативно-технических документов с использованием тестирующего программного комплекса; выявление неучтенного потребления электроэнергии путем проведения инструментальной проверки; монтаж шкафа учета с однофазным счетчиком на фасаде здания; выявление очагов потерь электроэнергии на ВЛ 0,4 кВ (теоретическая и практическая часть). Важнейшая задача соревнований профессионального мастерства - совершенствование навыков безопасного производства работ. Поэтому один из этапов соревнований – освобождение пострадавшего от действия электрического тока и оказание пострадавшему первой помощи с использованием тренажера Гоша - был направлен на решение этой задачи.

В результате лучше всех с конкурсными заданиями справилась команда управления филиала "Калугаэнерго". На втором месте – команда производственного отделения "Кировские электрические сети". Завершает тройку лидеров команда группы учета производственного отделения "Калужские электрические сети".

Кроме того, победители названы в индивидуальных номинациях. "Лучшим руководителем бригады" признан Валентин Анисимов, руководитель команды управления филиала "Калугаэнерго". В номинации "Лучший производитель работ" победу одержал участник команды ПО "КрЭС" Сергей Прихожалов. А "Лучшим электромонтером бригады" стал еще один представитель команды управления Андрей Голобурдин.

Все победители получили дипломы, грамоты и памятные подарки.

Подводя итоги соревнований, заместитель генерального директора ПАО "МРСК Центра и Приволжья" -директор филиала "Калугаэнерго" Александр Ейст

отметил: "Соревнования среди персонала групп учета электроэнергии в Калугаэнерго проходили впервые. Борьба с потерями электроэнергии – одно из приоритетных направлений деятельности для нашей компании. В этом году у нас запланированы масштабные работы по установке интеллектуальных систем учета электроэнергии на основе энергосервисных контрактов. Безусловно, результат этой деятельности напрямую зависит от профессионального уровня персонала. А один из самых эффективных способов повышения квалификации сотрудников – соревнования профессионального мастерства".