В ПАО "МРСК Волги" подведены итоги прохождения осенне-зимнего периода 2017-2018 годов

Несмотря на сложные погодно-климатические условия прошедшей зимы, энергетики ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") продемонстрировали высокий уровень надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей.

В декабре 2017 года и январе 2018 года специалисты компании столкнулись с аномальными погодными явлениями – ледяными дождями и интенсивным образованием гололедно-изморозевых отложений на проводах и грозотросах воздушных линий электропередачи. При этом энергетикам удалось избежать масштабных отключений потребителей в зоне ответственности "МРСК Волги". Локальные технологические нарушения в работе электросетевого комплекса были оперативно ликвидированы.

С целью повышения эффективности борьбы с гололедообразованием использовались повторно-кратковременные плавки с максимально допустимым током и метод максимально возможного подъема напряжения на источнике. Благодаря своевременным мерам по борьбе с гололедно-изморозевыми отложениями энергетики не допустили повреждений воздушных линий электропередачи и обеспечили надежное электроснабжение потребителей. Так, в период прохождения ОЗП 2017-2018 годов было проведено 694 плавки и 274 обивки гололёда.

Удельная аварийность была снижена на 12,5% по сравнению с осенне-зимним периодом 2016-2017 годов. Также уменьшилась средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей по сети 6 кВ и выше на 16,1%. Количество технологических нарушений по сети 110 кВ и 6-35 кВ сокращено на 8,9% и 10,4% соответственно. Данные показатели, а также полное выполнение ремонтной программы в соответствии с запланированными сроками, свидетельствуют о высоком качестве подготовки компании к зиме.

Для ликвидации технологических нарушений в филиалах "МРСК Волги" было сформировано 886 ремонтных бригад, в составе которых 4730 человек персонала и 1687 единиц автомобильной и специальной техники. Из них 506 человек и 213 единиц техники входили в состав 62 мобильных бригад.

Профессиональные и своевременные действия персонала Общества были высоко оценены руководством Министерства энергетики РФ, ПАО "Россети", а также региональными органами власти.

В настоящее время "МРСК Волги" ведет активную подготовку к осенне-зимнему периоду 2018-2019гг.