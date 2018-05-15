МРСК Юга предоставила новым потребителям 126,3 МВт мощности электроэнергии

За первые четыре месяца 2018 года ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") исполнило обязательства по 2,9 тыс. договоров на технологическое присоединение к своим электросетям, предоставив новым потребителям 126,3 МВт мощности. Среди социально-значимых объектов, подключённых в апреле текущего года, стадион "Ростов-Арена", на котором пройдут футбольные матчи чемпионата мира, средняя школа и шесть объектов здравоохранения в Ростовской области.

Всего за январь-апрель 2018 года филиалы компании заключили 4 тысячи договоров технологического присоединения на предоставление 95 МВт мощности на всей территории присутствия компании. Объекты мощностью до 15 кВт, принадлежащие физическим лицам и малому бизнесу, составляют 91 % потребностей в техприсоединении. Наибольшая потребность в техприсоединении значится в ростовском (1,8 тысяч заявок на 47 МВт) и в астраханском (1,4 тысяч заявок на 23,3 МВт мощности) филиале.

Сегодня в МРСК Юга действует 17,4 тыс. договоров на технологическое присоединение с общей запрашиваемой мощностью 1,4 тысяч МВт.

Потребители с мощностью устройств до 150 кВт имеют возможность подать заявку через корпоративный сайт МРСК Юга. Там же можно отслеживать и ход ее рассмотрения. Такой способ подачи заявки сократит количество обязательных визитов в офисы компании до трех. Также подача заявки на присоединение к электросети возможна в МФЦ регионов.

Другой полезный интерактивный ресурс – сервис "День потребителя". С его помощью можно записаться на личный прием к одному из ответственных руководителей, чтобы обсудить любой вопрос по техприсоединению. Проходят такие приемы еженедельно по пятницам.