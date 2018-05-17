На "АТОМЭКСПО-2018" обсудили ключевые навыки для экономики будущего

16 мая в рамках деловой программы Форума "АТОМЭКСПО-2018" прошла панельная дискуссия "Ключевые навыки для экономики будущего: вызовы и возможности для глобального партнерства", завершившая тематический трек Корпоративной Академии Росатома "Люди атомной отрасли".

Как построить эффективную систему непрерывного обучения? Какие возможности открывают инновации в сфере образования? Как успевать за технологическими трендами? Как подготовить специалистов к решению тех задач, которые сейчас не известны? На эти и другие вопросы отвечали ведущие российские и зарубежные эксперты в области новых технологий образования и профессиональной подготовки молодых кадров: Екатерина Солнцева; cоветник генерального директора Госкорпорации "Росатом" Роберт Уразов, генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Вордскиллс Россия)"; Дмитрий Судаков, руководитель проекта "Атлас новых профессий" АСИ; Диана Королева, директор центра изучения инноваций в образовании Института образования НИУ ВШЭ; Юлия Щукина, создатель программы "Цифровое образование" для Ростелекома; сооснователь компании Edflix, Тапио Сюваойа, эксперт по развитию образовательных систем (Финляндия); Клаус Михель, главный управляющий Avestos Gmbh (Германия); Кристиан Вега, президент Аргентинской молодежной атомной ассоциации.

Модератором дискуссии выступил Сергей Гиль, ректор "Российского университета кооперации". Российская атомная отрасль, в которой сегодня активно развиваются проекты в сфере цифровизации, все острее нуждается в квалифицированных инженерных кадрах для высокотехнологичных производств. По словам советника генерального директора Росатома Екатерины Солнцевой, главный вызов, который стоит сегодня перед Росатомом, – выход на другой уровень цифровизации. "Не многие знают, что Россия уже седьмой год подряд становится чемпионом мира по программированию. Но востребованных программных продуктов на рынке от России очень мало. Это говорит о том, что есть серьезный разрыв между сильными академическими знаниями и умением создавать востребованные продукты в цифровой сфере. И задача Росатома сегодня – ликвидировать этот разрыв не только внутри компании, но и содействовать развитию цифровой экономики в России", - сказала она. Представляя программу подготовки рабочих и инженерных кадров по методике WorldSkills, Роберт Уразов подчеркнул разницу между понятиями "образование" и "подготовка" и обозначил разрыв между системой подготовки чемпионов и массовым обучением в колледжах и университетах: "WorldSkills – это движение, которое развивает навыки. Это относится как к подготовке конкретного специалиста, так и к системе подготовки в целом.

Наши программы нацелены на повышение мастерства и развитие конкретных компетенций, которые помогут молодым специалистам чувствовать себя конкурентоспособными на высокотехнологичном производстве и в цифровой среде. Чемпионаты – это апробация нашей методики, которой предшествует исследовательская работа в формате форсайта, что позволяет нам прогнозировать – какие компетенции будут наиболее востребованы и как они будут трансформироваться в дальнейшем". Руководитель проекта "Атлас новых профессий" Дмитрий Судаков отметил важность анализа не только короткого периода обучения специалиста, но и подготовку его к жизни в целом. Представляя модель развития навыков будущего и отметил, что помимо узких профессиональных навыков в фокусе внимания важно держать такие метакомпетенции как креативность, командность, экологическое и кросс-культурное мышление, способность управлять собственным ментальным состоянием и др. Директор центра изучения инноваций в образовании Института образования НИУ ВШЭ Диана Королева рассказала участникам дискуссии о пяти основных трендах образования и конкретных преимуществах, которые они дают всем участникам образовательного процесса. Тапио Сюваойа и Клаус Михель показали на конкретных примерах, как проходило развитие систем образования и профессиональной подготовки в этих странах и обозначили основные этапы такой работы на собственных кейсах.

По итогам дискуссии участники сошлись во мнении, что несмотря быструю смену технологических и социальных трендов, необходимо не бояться экспериментировать, пробовать различные форматы и методы обучения. Участники сессии согласились с тем, что в таких условиях большое значение приобретает партнерство и гибкость в корректировке применяемых стандартов и подходов, работа над которыми должна быть основана на систематизации и анализе цифровых данных.