Энергетики "Самарских РС" выявили хищение электроэнергии на сумму более 338 тысяч рублей

Энергетики филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Самарские распределительные сети" выявили хищение электроэнергии на сумму более 338 тысяч рублей. Энерговора специалисты обнаружили в селе Ягодное Самарской области в ходе очередного рейда по выявлению фактов безучетного и бездоговорного потребления.

Житель села Ягодное вопрос с электроснабжением своего дома решил просто и незаконно - подключился к проходящей рядом воздушной линии. В ходе проверки документов выяснилось, что договоров на технологическое присоединение к сетям и на оплату электроэнергии у него нет. Электричество владельцу дома отключили. На месте был составлен акт о бездоговорном потреблении электроэнергии, а в ОМВД РФ по Ставропольскому району было направлено заявление о привлечении недобросовестного потребителя к ответственности.

Согласно расчёту объём похищенной электроэнергии составил почти 79,5 тысяч кВт*ч на сумму более 338 000 рублей. Сельчанину предстоит не только оплатить электроэнергию, исходя из норматива потребления в десятикратном размере, но и погасить штраф в размере 10 тысяч рублей по статье 7.19 КоАП РФ "Самовольное подключение и использование электрической, тепловой, энергии, нефти и газа".

Однако штрафом и оплатой потребленных киловаттов наказание за хищение электроэнергии не ограничится. В настоящее время решается вопрос о привлечении энерговора к уголовной ответственности по статье 165 УК РФ "Причинение ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". Если признаки состава преступления будут установлены, за воровство электроэнергии виновный может лишиться свободы на срок до двух лет.