СМИ сообщили о возможном повышении НДС до 20%

Правительство обсуждает повышение НДС с 18 до 20 процентов для выполнения нового майского указа президента России Владимира Путина. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.

На выполнение майского указа потребуется восемь триллионов рублей. Источники издания сообщают, что повышение НДС может принести бюджету около двух триллионов за шесть лет. Власти уже обсуждали этот вариант, и он является одним из наиболее вероятных. Тем не менее, окончательное решение еще не принято. По информации газеты, могут отменить и льготную ставку НДС в десять процентов, которую в Минфине предлагали заменить пособием.

Как рассказали два источника издания, еще около двух триллионов бюджету даст уже анонсированное повышение пенсионного возраста. Пока неизвестно, на сколько и какими темпами он будет повышен.

Оставшиеся четыре триллиона рублей принесут уже объявленные меры. Государство займет три триллиона, разместив ОФЗ и сформировав внутри бюджета временный фонд. Реформа налогообложения нефтяной отрасли, которая предусматривает обнуление экспортной пошлины и компенсирующего повышения НДПИ, даст еще триллион. Однако часть решений могут пересмотреть, отметили собеседники издания.

Маневр Минфина

Повышение НДС давно обсуждалось чиновниками, но его рассматривали как часть налогового маневра, предложенного Минфином. Предполагалось снизить страховые взносы и увеличить НДС до одинаковой ставки 22 процентов – это должно было способствовать выходу экономики из тени и принести бюджету пятьсот миллиардов рублей. В итоге от идеи Минфина отказались, но найти деньги для указа без повышения налогов не получалось. Тогда из двух частей маневра осталась одна — увеличение НДС, но более щадящее.

Если решение о повышении НДС будет принято, это в первую очередь ударит по населению — значительную часть издержек бизнес заложит в цены и перенесет на потребителей, пишет газета.

Стоит или нет?

Как заявил РИА Новости первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников, увеличение НДС негативно повлияет на производство и покупательскую способность граждан. По его словам, идти на этот шаг "никоим образом не стоит".

"НДС — это форма кредитования по всей цепочке от производителей до покупателя, государства", — напомнил парламентарий. Он добавил, что это станет дополнительным налогом для бизнеса и населения, а также приведет к удорожанию товаров.

Эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов, в свою очередь, заявил, что повышение НДС до 20 процентов может принести бюджету за шесть лет чуть менее трети от суммы дополнительных расходов на реализацию "майского указа" главы государства.

"Такой маневр в целом логичен, если стоит цель на повышение адресности социальных госрасходов. Льготный НДС обычно как раз вводится на товары первой необходимости, доля которых в потреблении больше у сравнительно менее обеспеченных людей", — заявил Куликов.

Есть альтернатива

Для пополнения казны нужно не повышать НДС, а отменять возмещение этого налога экспортерам сырья из России, уверен первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг.

Депутат подчеркнул, что повышать налог "ни в коем случае нельзя".

"Мало того, если нужны государству деньги, нужно отказывать в возмещении НДС экспортерам сырья", — заявил он.

Он напомнил, что те, кто просто "качает сырье", во-первых, платят меньше НДС, а во-вторых, сумма еще и возвращается, просто потому что сырье перегоняют за рубеж.

"То есть, получается, что тот, кто хорошо работает, тот больше платит, а тот, кто просто сидит на природной ренте, на трубе, то еще и возмещение получает. Но мы так далеко не уйдем с такой политикой", — заключил Гартунг.

РИА Новости