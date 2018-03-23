Директор по инновациям Российского энергетического агентства Алексей Конев вошел в состав Межведомственной комиссии по технологическому развитию* президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России. Соответствующее решение было принято 24 апреля 2018 года на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России под председательством Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева (раздел IV пункт 3 протокола № 1 от 4 апреля 2018 года).

* Комиссия образована в целях содействия устойчивому технологическому развитию экономики России, совершенствования государственного управления программами модернизации приоритетных сфер экономики. Основными задачами Комиссии являются рассмотрение вопросов, касающихся выработки государственной политики в области модернизации и технологического развития экономики России, координация деятельности федеральных, региональных и местных органов власти, предпринимательского и экспертного сообществ в области модернизации и технологического развития экономики России, а также определение приоритетных направлений, форм и методов государственного регулирования в целях модернизации и технологического развития экономики России.