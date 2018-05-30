Подкомитет D1 РНК СИГРЭ принял участие в работе Международной научно-технической конференции "Безопасность, эффективность и экономика атомной энергетики"

В период с 23 по 24 мая 2018 года в г. Москва на базе АО "ВНИИАЭС" состоялась Международная научно-техническая конференция "Безопасность, эффективность и экономика атомной энергетики" (МНТК-2018). МНТК проходит по инициативе Концерна "Росэнергоатом" с 2002 года и является одной из ключевых площадок, где российские и иностранные эксперты могут обменяться опытом и новыми наработками по ключевым вопросам, связанным с эксплуатацией АЭС и перспективными ядерными технологиями. В этом году участниками конференции стали более 1000 специалистов из 22 стран.

Цель проведения мероприятия - предоставить возможность участникам обменяться опытом и информацией по ключевым вопросам эксплуатации АЭС, обсудить роль эксплуатирующей организации в реализации стратегии развития ядерной энергетики России.

Пленарное заседание докладом "Роль и место эксплуатирующей организации в реализации стратегии развития ядерной энергетики России" открыл генеральный директор Концерна "Росэнергоатом" Андрей Петров. Говоря о развитии компании до 2030 года, руководитель Росэнергоатома обозначил ключевые стратегические бизнес-индикаторы.

В работе конференции принял участие член Подкомитета D1 РНК СИГРЭ Александр Кононенко, начальник управления диагностики и испытаний электротехнических элементов АС и ЯУ ООО "НИИП". В рамках деловой программы МНТК представлены два доклада:

1) Оценка состояния электрической изоляции по результатам измерения изотермического тока релаксации. Докладчик: Кононенко А.И., АО "НИИП"

2) Частотно-резонансная рефлектометрия – новые возможности для регистрации дефектов в кабелях. Докладчик: Белоусов С.В., АО "НИИП" (авторы: Белоусов С.В., Кононенко А.И., Шикиль Г.Н.).

По итогам проведения Конференции планируется выпустить сборник докладов.

Помимо научной части, в рамках проведения МНТК-2018, была организована выставка, на которой были представлены экспонаты ведущих российских предприятий отрасли и зарубежных организаций — участников конференции.