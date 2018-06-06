Атомная энергетика Великобритании получает дополнительное финансирование

Британский Lloyds Bank сформировал фонд в объеме £ 100 млн для льготного кредитования малых и средних предприятий, задействованных в строительстве АЭС Hinkley Point C в графстве Сомерсет в юго-западной части страны.

Одновременно (по данным японских СМИ) британское правительство выделяет компании Horizon Nuclear Power (британское подразделение концерна Hitachi Ltd), $ 18 млрд в качестве финансовой поддержки проекта строительства АЭС Wylfa Newydd.

На площадке АЭС Wylfa Newydd, строящейся на о. Англси (Anglesey), в графстве Уэльс, будут сооружены два ядерных реактора, суммарная мощность которых составит 2 700 МВт. АЭС будет размещена рядом с АЭС Magnox Wylfa, которая была выведена из эксплуатации в 2015 г. Расположение станции обеспечивает хорошие условия для проведения строительных работ и сниженный риск возможного ущерба от наводнений, так как площадка АЭС находится на большой высоте над уровнем моря. Плюсом также является возможность использования ключевых объектов инфраструктуры старой АЭС Magnox Wylfa, таких, например, как прямой доступ к водным ресурсам для охлаждения реакторов. Ввод АЭС Wylfa Newydd в эксплуатацию ожидается в середине 2020-х годов.

В настоящее время на долю атомной энергетики в Великобритании приходится около 20% производимой в стране электроэнергии. Согласно Заключительному отчету Комиссии по промышленной стратегии, опубликованному в конце прошлого года, Великобритании необходимо в срочном порядке найти замену действующим АЭС, поскольку из имеющегося парка атомных электростанций общей мощностью 8,9 ГВт только 1,2 ГВт не будут выведены из эксплуатации к 2030 г.

В опубликованном Комиссией отчете также отмечается, что энергетическая стратегия правительства Великобритании должна определяться долгосрочными потребностями страны, включающими декарбонизацию и совершенствование инфраструктуры экономики, повышение экспортного потенциала и разблокирование долгосрочных инвестиций.

