Генеральный директор Российского энергетического агентства Анатолий Тихонов провел встречу с японской делегацией во главе с Председателем комитета планирования Японской бизнес-ассоциации по интеллектуальной энергетике (JASE-W) Нобуаки Аоямой.

Стороны обсудили итоги участия японских партнеров в Четвертой российской конференции "Энергообеспечение, энергосбережение, энергоменеджмент в горно-металлургической промышленности - 2018", которая состоялась 31 мая 2018 г., и отметили, что в настоящее время российские и японские компании демонстрируют активный интерес к развитию совместного практического сотрудничества по широкому спектру перспективных проектов в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, в частности в сфере горно-металлургической промышленности.

В ходе встречи была подчеркнута приверженность обеих сторон к выполнению договоренностей, достигнутых в рамках Меморандума о взаимопонимании между ФГБУ "РЭА" Минэнерго России и JASE-W, заключенного в 2010 г., а также были намечены дальнейшие шаги по плодотворному развитию двустороннего взаимодействия.