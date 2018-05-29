На 104 млн рублей снизилась в апреле дебиторская задолженность потребителей перед волгоградским филиалом МРСК Юга

Масштабная комплексная работа по повышению платежной дисциплины контрагентов, проводимая специалистами волгоградского филиала ПАО "МРСК Юга" (входит в ГК "Россети"), позволила в апреле текущего года на 104 млн рублей снизить дебиторскую задолженность потребителей за услуги по передаче электроэнергии.

Однако, положительная динамика месяца не позволяет сломить сохраняющуюся негативную тенденцию роста общей дебиторской задолженности. С начала 2018 года контрагенты филиала увеличили долги на 300 млн рублей и общая сумма ДЗ на 1 мая превышает 10 миллиардов рублей. Свыше 4 млрд рублей (38% общей задолженности) приходится на гарантирующего поставщика электроэнергии - ПАО "Волгоградэнергосбыт". В настоящее время платежи за услуги по передаче электроэнергии со стороны гарантирующего поставщика осуществляются в счет погашения просроченной задолженности. При этом недоплата по текущим обязательствам за услуги по передаче электроэнергии, которые ежемесячно составляют от 350 до 430 миллионов рублей, неизбежно приводит к накоплению новой задолженности.

В числе постоянных должников – прямые потребители электроэнергии, крупные промышленные предприятия-банкроты. Так, свыше 1 миллиарда рублей (10%) составляет долг ВОАО "Химпром", более 500 миллионов – ЗАО "ВМЗ "Красный Октябрь" (5%). Продолжает наращивать долги и другая энергосбытовая компания ООО "ЭСК Лидер" - более 200 млн рублей (3%).

Огромные долги крупных потребителей перед МРСК Юга ведут к негативным последствиям для населения, добросовестных плательщиков, промышленного комплекса региона. В сложившейся ситуации энергетики вынуждены оптимизировать технические решения, сокращать ремонтную программу и обслуживать дорогостоящие кредиты, возникшие по причине неплатежей.