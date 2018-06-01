Руководство филиала "Калугаэнерго" приняло участие в заседании рабочей группы по развитию электросетевого комплекса региона

Руководство филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Калугаэнерго" приняло участие в заседании рабочей группы по обеспечению надежного электроснабжения и созданию условий для технологического присоединения к электрическим сетям потребителей на территории Калужской области под председательством главы региона Анатолия Артамонова. В центре внимания собравшихся были проекты по строительству и реконструкции энергообъектов, направленные на развитие экономики и социальной сферы Калужской области.

В совещании приняли участие директор департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО "Россети" Александр Юрьев, первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Калугаэнерго" Владислав Острик, руководство региона, представители профильных министерств и руководители предприятий.

В ходе заседания рассматривались вопросы развития электросетевого комплекса региона. Так, Владислав Острик доложил о ходе реализации проектов филиала "Калугаэнерго", направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие региона. Калужские энергетики завершают строительство 3-го этапа ПС 220 кВ "Созвездие". Работы на энергообъекте идут в строгом соответствии с графиком. На заседании подчеркивалось, что после того, как подстанция полностью будет введена в эксплуатацию, а это произойдет уже в конце 2018 года, весь северный энергоузел региона получит дополнительный запас прочности, также это существенно расширит возможности по технологическому присоединению к электросетям резидентов индустриального парка "Ворсино".

Еще один важный проект, который филиал "Калугаэнерго" реализует для нужд региона, - реконструкция сетей 10-0,4 кВ с выносом их с территории учебного заведения в п. Бабынино. В поселке здание бывшего профлицея перепрофилируется в общеобразовательную школу. Для обеспечения возможности реконструкции учебного заведения, а также безопасности детей филиал "Калугаэнерго" до конца июля планирует выполнить работы по выносу сетевых энергообъектов с прилегающей территории.

В филиале "Калугаэнерго" подчеркивают: все проекты по развитию электросетевого комплекса энергокомпании направлены на обеспечение возможности для дальнейшего социально-экономического роста региона, обеспечения технологического присоединения к электросетям крупных производств, предприятий АПК, малого бизнеса, жилых домов, социальных и коммунальных объектов, повышение надежности и качества электроснабжения потребителей.