Александр Новак принял участие в совещании заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Козака по ситуации на рынке нефтепродуктов

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в совещании заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Козака с главами регионов по ситуации на рынке нефтепродуктов.

Глава Минэнерго России отметил, что стабилизация рынка нефтепродуктов в России возможна при снижении цены на нефть до $70 за баррель.

"Цены на нефть на внешних рынках несколько снизились. Если в конце мая они достигали $80/бар, то сегодня $75/бар. Снижение на $5 тоже увеличивает доходность, снижает экспортную альтернативу. Если такая тенденция продолжится и условно цены выйдут на уровень $70 на внешних рынках, то ситуация может полностью стабилизироваться, - сказал Александр Новак.

Также Министр привел данные мониторинга, который показывает, что снижается экспортная альтернатива. "Если 30 мая тонна топлива на бирже стоила 55 тыс. рублей, то сегодня снижение по Аи-92 составило почти 5 тыс. рублей. Биржевой индекс снизился и по 95 бензину, и по дизтопливу. Поставки на внутренний рынок еще убыточны по сравнению с экспортной альтернативой. Тем не менее эта разница и маржинальность уже появилась, ситуация стабилизировалась", - подчеркнул Александр Новак.