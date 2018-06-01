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Таланты, присоединяйтесь! "МЕТАКЛЭЙ" на Ярмарке вакансий в "Сколково"

Таланты, присоединяйтесь! МЕТАКЛЭЙ на Ярмарке вакансий в Сколково

13 июня 2018, 14:34
Рубрика: Новости компаний
Метки: МЕТАКЛЭЙ, СКОЛКОВО

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МЕТАКЛЭЙ, Сколково

МЕТАКЛЭЙ, Сколково

Компания "МЕТАКЛЭЙ" приняла участие в ярмарке вакансий "Работа в Большом городе" (Job and the City) в технопарке "Сколково".

Студенты и специалисты могли лицом к лицу познакомиться с инновационными компаниями, пройти экспресс-интервью, узнать требования и уровень оплаты потенциальных работодателей. Специалисты HR, в свою очередь, приняли участие в программе HR4HR и пообщались с коллегами из компаний-резидентов "Сколково" и компаний, приглашенных на ярмарку.

Нашу компанию на ярмарке представляли директор по персоналу и развитию Евгения Кантор и руководитель научной лаборатории Иван Скворцов. На стенде "МЕТАКЛЭЙ" побывало много посетителей,  надеемся, что кто-то из них сможет присоединиться к нашей команде и  справиться с задачами наших проектов.

Компания: АО "МЕТАКЛЭЙ"
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