Создана новая рабочая группа исследовательских комитетов D2 и C6 СИГРЭ

LEKRON: Репортаж о посещении
13 июня 2018, 15:02
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Первого июня 2018 года председатель Технического комитета СИГРЭ Марк Уолдрон утвердил создание новой совместной рабочей группы (Joint Working Group, JWG) D2/C6.47 на базе исследовательских комитетов (Study Committee, SC) D2 и C6 СИГРЭ. Инициаторами создания JWG D2/C6.47 выступили представители подкомитета D2 РНК СИГРЭ.
Совместная рабочая группа получила название "Перспективные системы управления энергоресурсами на стороне потребителей".
Основные направления работы JWG D2/C6.47:
Руководителем совместной рабочей группы JWG D2/C6.47 "Перспективные системы управления энергоресурсами на стороне потребителей" назначен Небера Алексей Анатольевич, технический директор по электроэнергетике АО "РТСофт".
АО "РТСофт" – базовая организация Подкомитета D2 РНК СИГРЭ "Информационные системы и телекоммуникации". Компании присвоен статус "Ведущий научно-технический партнер РНК СИГРЭ".
Более подробную информацию о SC D2 СИГРЭ, SC C6 СИГРЭ и подкомитете D2 РНК СИГРЭ можно найти на официальных сайтах: www.d2.cigre.org, www.c6.cigre.org и www.d2_rus.cigre.ru.