Создана новая рабочая группа исследовательских комитетов D2 и C6 СИГРЭ

Первого июня 2018 года председатель Технического комитета СИГРЭ Марк Уолдрон утвердил создание новой совместной рабочей группы (Joint Working Group, JWG) D2/C6.47 на базе исследовательских комитетов (Study Committee, SC) D2 и C6 СИГРЭ. Инициаторами создания JWG D2/C6.47 выступили представители подкомитета D2 РНК СИГРЭ.

Совместная рабочая группа получила название "Перспективные системы управления энергоресурсами на стороне потребителей".

Основные направления работы JWG D2/C6.47:

Обзор и классификация существующих и вновь появляющихся типов распределенных энергоресурсов (РЭ).

Анализ рисков, связанных с неконтролируемым развертыванием РЭ, и преимуществ согласованного между энергосистемой и потребителями использования РЭ.

Оценка возможных бизнес-кейсов использования РЭ и их применимости в различных странах.

Анализ текущего состояния новых информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), применяемых для координированного или совместного контроля множества РЭ, и международного опыта внедрения этих технологий.

Определение основных типов взаимодействия между системами управления в большой энергетике, агрегатором генерации и/или нагрузки и потребителем, которые необходимо предусмотреть для обеспечения надежности электроснабжения и устойчивости энергосистемы.

Выработка рекомендаций по выбору и использованию ИКТ для различных бизнес-кейсов, включающих энергосистему, агрегаторов и потребителей.



Руководителем совместной рабочей группы JWG D2/C6.47 "Перспективные системы управления энергоресурсами на стороне потребителей" назначен Небера Алексей Анатольевич, технический директор по электроэнергетике АО "РТСофт".

АО "РТСофт" – базовая организация Подкомитета D2 РНК СИГРЭ "Информационные системы и телекоммуникации". Компании присвоен статус "Ведущий научно-технический партнер РНК СИГРЭ".

Более подробную информацию о SC D2 СИГРЭ, SC C6 СИГРЭ и подкомитете D2 РНК СИГРЭ можно найти на официальных сайтах: www.d2.cigre.org, www.c6.cigre.org и www.d2_rus.cigre.ru.