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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Создана новая рабочая группа исследовательских комитетов D2 и C6 СИГРЭ

Создана новая рабочая группа исследовательских комитетов D2 и C6 СИГРЭ

13 июня 2018, 15:02
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ

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Первого июня 2018 года председатель Технического комитета СИГРЭ Марк Уолдрон утвердил создание новой совместной рабочей группы (Joint Working Group, JWG) D2/C6.47 на базе исследовательских комитетов (Study Committee, SC) D2 и C6 СИГРЭ. Инициаторами создания JWG D2/C6.47 выступили представители подкомитета D2 РНК СИГРЭ.

Совместная рабочая группа получила название "Перспективные системы управления энергоресурсами на стороне потребителей".

Основные направления работы JWG D2/C6.47:

  1. Обзор и классификация существующих и вновь появляющихся типов распределенных энергоресурсов (РЭ).
  2. Анализ рисков, связанных с неконтролируемым развертыванием РЭ, и преимуществ согласованного между энергосистемой и потребителями использования РЭ.
  3. Оценка возможных бизнес-кейсов использования РЭ и их применимости в различных странах.
  4. Анализ текущего состояния новых информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), применяемых для координированного или совместного контроля множества РЭ, и международного опыта внедрения этих технологий.
  5. Определение основных типов взаимодействия между системами управления в большой энергетике, агрегатором генерации и/или нагрузки и потребителем, которые необходимо предусмотреть для обеспечения надежности электроснабжения и устойчивости энергосистемы.
  6. Выработка рекомендаций по выбору и использованию ИКТ для различных бизнес-кейсов, включающих энергосистему, агрегаторов и потребителей.

Руководителем совместной рабочей группы JWG D2/C6.47 "Перспективные системы управления энергоресурсами на стороне потребителей" назначен Небера Алексей Анатольевич, технический директор по электроэнергетике АО "РТСофт".

АО "РТСофт" – базовая организация Подкомитета D2 РНК СИГРЭ "Информационные системы и телекоммуникации". Компании присвоен статус "Ведущий научно-технический партнер РНК СИГРЭ".

Более подробную информацию о SC D2 СИГРЭ, SC C6 СИГРЭ и подкомитете D2 РНК СИГРЭ можно найти на официальных сайтах: www.d2.cigre.org, www.c6.cigre.org и www.d2_rus.cigre.ru.

Компания: РНК СИГРЭ
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