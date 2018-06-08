Южная ТЭЦ заняла третье место в соревнованиях оперативного персонала блочных ТЭС ООО "Газпром энергохолдинг"

С 4 по 8 июня в Москве на базе единого центра подготовки персонала ООО "Газпром энергохолдинг" проходили соревнования оперативного персонала блочных теплоэлектростанций Группы "Газпром энергохолдинг".

В соревнованиях участвовали шесть команд, представляющие генерирующие компании Группы – ПАО "Мосэнерго" (ТЭЦ-22 и ТЭЦ-25), ПАО "ТГК-1" (Южная ТЭЦ и Первомайская ТЭЦ), ПАО "ОГК-2" (Киришская ГРЭС и Псковская ГРЭС).

Программа соревнований состояла из семи этапов, в ходе прохождения которых участники демонстрировали знания нормативно-технической документации, уровень подготовки оперативного персонала котлотурбинного и электрического цехов, цеха ТАИ, химического цеха, оказание доврачебной помощи пострадавшему, готовность к ликвидации аварийных ситуаций. После прохождения каждого этапа участники совместно с опытным инструктором разбирали ошибки, допущенные при выполнении заданий.

На медицинском и пожарном этапах организаторы соревнований воссоздали для участников условия, максимально приближенные к реальным при возгорании, аварии и травмировании на производстве: имитации хлопка газа, поражения током, моделировались критические ситуации с использованием профессиональных статистов, масок и накладок.

По итогам соревнований первое место заняла команда ТЭЦ-22 ПАО "Мосэнерго" с результатом 3364,92 балла, на втором месте с минимальным отрывом от победителя - ТЭЦ-25 ПАО "Мосэнерго" (3317,65 балла). Впервые за всю историю соревнований судейская комиссия приняла решение разделить третье место между двумя командами – Южной ТЭЦ филиала "Невский" "ТГК-1" (2749,42 балла) и Псковской ГРЭС "ОГК-2" (2746,27 балла).

Кроме того, судейская бригада определила победителей в персональных номинациях и удостоила их звания "Лучший по профессии". Победу во всех семи номинациях одержали представители "Мосэнерго", шесть из которых – работники ТЭЦ-22. Так, лучшим начальником смены котлотурбинного цеха стал Роман Гаранин, начальником смены электроцеха – Андрей Поздеев, начальником смены цеха ТАИ – Дмитрий Свирин, начальником смены химического цеха – Светлана Икрянникова, старшим машинистом блока – Андрей Фролов, машинистом блока – Дмитрий Макаров. Звание лучшего начальника смены станции завоевал Дмитрий Зайцев (ТЭЦ-25).