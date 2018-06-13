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Специалисты "Челябэнерго" обеспечили электроснабжение социально значимых объектов в Аргаяшском районе

Специалисты Челябэнерго обеспечили электроснабжение социально значимых объектов в Аргаяшском районе

13 июня 2018, 13:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЛЯБЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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Энергетики Центральных электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" завершили работы по технологическому присоединению к существующим сетям энергокомпании нескольких социально значимых объектов в Аргаяшском районе Челябинской области.

В деревне Яраткулова специалисты "Челябэнерго" завершили работы по техприсоединению сетей наружного освещения на улицах Полевая, Высоковольтная, Строителей, Новая, Центральная, Колхозная. Технологическое присоединение на общую мощность 8,75 кВт, необходимое для организации освещения улиц Яраткулова, повысит качество жизни более чем 1000 жителей деревни.

В селе Кулуево энергетики подключили к электросетям филиал Аргаяшской детско-юношеской спортивной школы.

В деревне Утябаева энергетики обеспечили электроснабжение артезианской водозаборной скважины. Подключение гидротехнического сооружения к воздушным линиям электропередачи обеспечило нормальное функционирование этого социально важного объекта уже сегодня.

Все работы выполнены в рамках реализации программы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго".

Компания: Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
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