Акционеры "Ленэнерго" утвердили выплату дивидендов за 2017 год

8 июня 2018 года в ходе годового Общего собрания акционеров "Ленэнерго" было принято решение о выплате дивидендов за 2017 год. Электросетевая компания направит на выплату сумму в 2,4 млрд рублей.

Дивиденды по обыкновенным акциям из чистой прибыли компании по результатам 2017 года будут выплачены в размере 0,1366 рублей на одну обыкновенную акцию, по привилегированным акциям – в размере 13,4682 рубля на одну привилегированную акцию.

9,5 млрд рублей будет направлено на развитие "Ленэнерго" и 628 млн рублей – в резервный фонд электросетевой компании.