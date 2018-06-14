Андрей Черезов: "энергетики Калининградской области показали высокий профессиональный и творческий уровень при подготовке к проведению мероприятий чемпионата мира по футболу"

Тотальный Чемпионат мира по футболу 2018
14 июня 2018, 15:54
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО, ЧМ-2018
Состоялась торжественная презентация стилизованной опоры высоковольтной линии электропередачи, посвященной проведению на территории Калининградской области мероприятий Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов поздравил калининградцев и энергетиков с данным событием:
"Компания "Янтарьэнерго" творчески подошла к вопросу реконструкции воздушной линии, и единственная в стране предложила вариант установки стилизованной опоры в виде символа Чемпионата мира по футболу 2018. Этот проект был поддержан Министерством энергетики Российской Федерации". Первая стилизованная опора ЛЭП в Калининградской области и четвертая в России установлена в Зеленоградском округе и является частью воздушных линий 110 киловольт, которые связывают подстанции в Зеленоградске, Пионерском и поселке Муромское. Замена опоры проведена в рамках реконструкции этих линий. Таким образом, нестандартная опора ЛЭП обеспечивает надежное энергоснабжение международного аэропорта "Храброво" и Зеленоградского городского округа".
Также Замминистра отметил, что в целях подготовки Калининградской области к проведению на ее территории мероприятий Чемпионата мира по футболу "Янтарьэнерго" проведена большая работа по обеспечению безаварийного функционирования энергообъектов, необходимых для обеспечения надежного электроснабжения спортивных мероприятий. В рамках данной работы были успешно и своевременно реализованы все мероприятия, предусмотренные соответствующими планами, по некоторым объектам понимая важность поставленных задач, работы были завершены с опережением установленных Правительством Российской Федерации сроков. В частности построено две подстанции 110 киловольт "Береговая" и "Храброво", проведена реконструкция пяти высоковольтных воздушных линий. Кроме этого, модернизированы диспетчерские пункты в филиалах и распределительные пункты, отвечающие за резервное энергоснабжение "Стадиона Калининград", создан ситуационно-аналитический центр Чемпионата мира, осуществлено технологическое присоединение соответствующей инфраструктуры общей мощностью почти 25 мегаватт.
"В целом энергетики Калининградской области показали достаточно высокий уровень подготовки к проведению мероприятий чемпионата мира по футболу, а опора в виде символа чемпионата мира поможет в создании особой атмосферы большого спортивного праздника в Калининградской области", - сказал Андрея Черезов.