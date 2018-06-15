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Пресс-релизы

Соглашение о сотрудничестве заключили АО "НТЦ ФСК ЕЭС" и ФГБОУ ВО "НИУ МЭИ"

Соглашение о сотрудничестве заключили АО НТЦ ФСК ЕЭС и ФГБОУ ВО НИУ МЭИ

18 июня 2018, 17:32
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: НТЦ ФСК ЕЭС, МЭИ

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Соглашение об интегрировании теоретических знаний и практических умений учащимися ВУЗов сроком на 5 лет, с возможностью продления, заключили Национальный исследовательский университет "МЭИ" ("НИУ МЭИ") и АО "НТЦ ФСК ЕЭС".

В рамках данного Соглашения, стороны взяли на себя обязательства по организации практики на базе АО "НТЦ ФСК ЕЭС" для студентов третьих и последующих курсов МЭИ очной формы обучения. Целью проведения практики является организация деятельности, направленной на закрепление, расширение и углубление теоретических знаний учащихся, полученных в ходе обучения в ВУЗе, а также приобретение и совершенствование навыков самостоятельной работы в отраслевой организации.

В период действия Соглашения стороны договорились оказывать друг другу всестороннее содействие и поддержку.

В случае, если в ходе практики студент продемонстрирует выдающиеся результаты, АО "НТЦ ФСК ЕЭС", при наличии вакантных должностей, может предоставить ему возможность официального трудоустройства.

Компания: АО "НТЦ ФСК ЕЭС"
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