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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Тулэнерго предупреждает об ответственности за использование устройств для занижения объемов потребленной электроэнергии

Тулэнерго предупреждает об ответственности за использование устройств для занижения объемов потребленной электроэнергии

18 июня 2018, 17:23
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО

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Отдел безопасности филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" продолжает работу по выявлению в сети Интернет и пресечению деятельности сайтов, специализирующихся на продаже устройств для искажения показаний электросчетчиков в целях безучетного потребления электроэнергии.

Энергетики проводят постоянный мониторинг интернет-ресурсов, информирующих потребителей о способах энерговоровства и побуждающих их к противоправным действиям по использованию различных устройств для хищения электроэнергии. В ходе проверки выявляются сайты, предлагающие к продаже приборы учета электрической энергии (так называемые "заряженные" счетчики), в конструкцию которых правонарушителями несанкционированно встроены специальные контроллеры, способные дистанционно останавливать счетный механизм.

По всем обнаруженным фактам филиал "Тулэнерго" направляет заявления в региональные управления МВД и Федеральной антимонопольной службы. После чего работа указанных сайтов по продаже модифицированных приборов учета и других подобных устройств блокируется.

Энергетики в очередной раз напоминают потребителям об ответственности за вмешательство в работу приборов учета электроэнергии. Причем в случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии.

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" продолжает системную работу по предотвращению и пресечению в регионах своей операционной ответственности (9 субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов) фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Персонал компании проводит регулярные рейды, к участию в которых также привлекаются специалисты блока безопасности.

Особое внимание уделяется работе с проблемными потребителями. Их проверку предваряет тщательная подготовка и инструктаж участников рейдов специалистами подразделений безопасности филиалов. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий к участию в рейдах привлекаются сотрудники региональных УФСБ и УМВД России. Заявительские материалы по фактам несанкционированного энергопотребления, выявленным блоком безопасности МРСК Центра и Приволжья, направляются в правоохранительные органы, и нередко служат основанием для возбуждения в отношении энерговоров уголовных дел.

Напомним, от преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров. МРСК Центра и Приволжья намерена последовательно добиваться возмещения ущерба недобросовестными потребителями.

Филиал "Тулэнего" обращается к жителям региона - если вам стали известны случаи "энерговоровства" или незаконного подключения к электрическим сетям сообщите о них по бесплатному круглосуточному телефону Контакт-центра ПАО "МРСК Центра и Приволжья" 8-800-100-33-00 (звонок анонимный) или оставьте анонимное сообщение на сайте http://www.mrsk-cp.ru/contacts/soobshchit-o-khishcheniyakh-elektroenergii/.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго"
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